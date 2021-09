Tech

Magyar fejlesztés adhat lendületet a drónos szállítás fejlődésének

A szállítódoboz világszerte mindenütt kapható, ahol a drónos szállítás feltételei adottak, illetve a helyi jogszabályok nem tiltják az alkalmazását. 2021.09.18

Drónokra szerelhető speciális szállító dobozt fejlesztett két magyar cég, a terméket már számos országba értékesítették - jelentették be a cégek.



Drónos csomagszállítással egyre többen kísérleteznek, hiszen ezek a repülő eszközök nehezen megközelíthető, akár katasztrófa sújtotta területekre is bármit eljuttathatnak - indokolták a fejlesztést. A közlemény szerint ezt segítheti a magyar fejlesztésű Loricatus Delivery Box. A szállítódoboz a tesztelések alapján túlteljesítette a terhelhetőségi és ütésállósági elvárásokat, és akár folyadék szállítására is alkalmas - írták.



A Loricatus Delivery Box a Loricatus Kft. és a Limes Model együttműködésével jött létre. A szállítódoboz világszerte mindenütt kapható, ahol a drónos szállítás feltételei adottak, illetve a helyi jogszabályok nem tiltják az alkalmazását.



A fejlesztők az MTI kérdésére közölték, hogy az értékesítés márciusban kezdődött, és már 60 országra terjed ki. Európában Hollandia az egyetlen, de Ázsia és Dél-Amerika több államában már alkalmazzák. Chile például a bányatechnológiában használja, Argentínában PCR-teszteket és vérmintákat szállít, októbertől pedig a szaúdi egészségügyi minisztérium is a megrendelők között lesz - tették hozzá.



A 2008-ban létrejött Limes Model Kft. kezdetben főképp ingatlanberuházásokhoz készített építészeti maketteket, de ma már járműmaketteket és más ipari termékeket is készít - olvasható a cég honlapján. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság 2020-ban 58,5 millió forint árbevételt ért el.



A kockázatelemzéssel és drónos légi adatgyűjtéssel foglalkozó Loricatus Kft. 2019 februárjában alakult, forgalma tavaly már meghaladta a 105 millió forintot a nyilvános beszámoló szerint.