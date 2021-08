Tech

Biden: a kiberbiztonság ügye alapvető nemzetbiztonsági kihívás

A meghatározó infrastruktúránk nagy részét a magánszektor birtokolja és üzemelteti, és a szövetségi kormány nem képes egyedül megbirkózni ezzel a kihívással.

A kiberbiztonság ügye "alapvető nemzetbiztonsági kihívást" jelent az Egyesült Államok számára - jelentette ki washingtoni idő szerint szerdán Joe Biden amerikai elnök, mielőtt kormánya tagjaival, valamint vezető technológiai és pénzügyi vállalatok vezetőivel tárgyalt a Fehér Házban.



"A valóság az, hogy meghatározó infrastruktúránk nagy részét a magánszektor birtokolja és üzemelteti, és a szövetségi kormány nem képes egyedül megbirkózni ezzel a kihívással" - fogalmazott Biden. "Ma azért hívtam meg önöket, mert hiszek abban, hogy önöknek megvan az erejük, a képességük és az elkötelezettségük, hogy emeljék a kiberbiztonság szintjét" - tette hozzá az elnök.



Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban egyre gyakoribbak a kibertámadások, amelyekkel a bűnözők akár több millió dollárt is kizsarolhatnak a nagyvállalatoktól. A hackercsoportok nem ritkán állami intézményeket támadnak meg, bizalmas információkhoz juthatnak. Az amerikai sajtó legutóbb szombaton számolt be arról, hogy kibertámadás érte az amerikai külügyminisztériumot. Egyelőre nem tudni, mikor fedezték fel a behatolást, amely nagy valószínűséggel néhány héttel ezelőtt történt.



A szerdai találkozón részt vett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója és Sundar Pichai, a Google anyavállalata, az Alphabet részvénytársaság vezérigazgatója, valamint az IBM és a Microsoft vezetői is. A pénzügyi szektort többek között a Bank of America és a JPMorgan Chase vezetői képviselték. A kormány részéről Biden elnökön kívül jelen volt Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter is.



Joe Biden a szerdai találkozón emlékeztetett a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott júniusi csúcstalálkozóra, amelyen kijelentette, határozottan elvárja Oroszországtól, hogy tegyen lépéseket a zsarolóvírust használó bűnözők megfékezésére, mert "(az orosz hatóságok) tudják, hogy hol vannak és kik azok".



A Fehér Házban folytatott megbeszélések után az Amazon sajtóközleményben közölte, hogy ingyenesen hozzáférhetővé teszi kiberbiztonsági képzését, és többlépcsős hitelesítő eszközöket biztosít a számítástechnikai ügyfelei számára. Mindkét kezdeményezés októberben indul, célja, hogy "segítsen megvédeni a szervezeteket és a magánszemélyeket a növekvő kiberbiztonsági veszélyektől" - áll a közleményben.



A Microsoft közölte, hogy öt év alatt 20 milliárd dollárt - azaz a mostani ráfordítása négyszeresét - költi majd kiberbiztonságra. Ezen kívül felajánlotta, hogy 150 millió dollár értékben segíti a szövetségi, tagállami és helyi önkormányzatokat, hogy naprakészen tarthassák biztonsági rendszereiket.