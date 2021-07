Tech

ITM: első plenáris ülésén megválasztotta elnökségét a Magyarországi Drón Koalíció

A világméretű trendekhez való alkalmazkodás egyik legfontosabb fokmérője az egyes országok korszakváltó technológiák bevezetésében, alkalmazásában nyújtott teljesítménye. 2021.07.13 16:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az induló hatvanról a megalapítása óta eltelt két hónap alatt kilencvenhatra nőtt a Magyarországi Drón Koalíció (MDK) tagjainak száma - közölte kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A szervezet első plenáris ülésén megválasztotta a kilenc tagú elnökségét, és döntött a szakmai munkacsoportok létrehozásáról is - tájékoztat az ITM közleménye.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), és a HungaroControl Zrt. kezdeményezésére létrejött MDK célja, hogy a pilóta nélküli légijárművek és kapcsolódó technológiák alkalmazási területén működő vállalkozásokat versenyképességük nemzetgazdasági szinten mérhető növekedésében támogassa.



"A világméretű trendekhez való alkalmazkodás egyik legfontosabb fokmérője az egyes országok korszakváltó technológiák bevezetésében, alkalmazásában nyújtott teljesítménye. A magyar kormány határozott szándéka szerint Magyarországnak e folyamatban élenjáró szerepet kell betöltenie legalább régiós, de lehetőség szerint akár európai szinten is. Az Európai Bizottság becslései szerint a pilóta nélküli légijárművekkel összefüggő területeken húsz év múlva több mint 100 ezren dolgozhatnak majd a kontinensen. A közútinál biztonságosabb, tisztább és gyorsabb közlekedési módoknak 2030-ig 340 millió felhasználójuk lehet. Magyarország előkelő helyet szeretne kivívni magának a drónok alkalmazása, kutatása és gyártása területén is. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség májusban közzétett kutatása arra enged következtetni, hogy a magyar emberek átlag feletti mértékben nyitottak az innovatív légiközlekedési technológiákra" - jelentette ki az ülést megnyitó Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.



A koalíció koordinációs feladatait a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Digitális Jólét Program (DJP) látja el.

Gál András Levente a DJP szakmai vezetője elmondta, hogy a Digitális Jólét Programban az elmúlt években már két koalíció indult útjára: 2017-ben a Magyarországi 5G Koalíció, 2019-ben pedig a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció. Hozzátette: ezek az ipari platformok idén tavasszal bővültek egy, dedikáltan a drónokkal foglalkozó új koalíciós fórummal. A szakmai vezető a részleteket ismertetve elmondta, hogy az előkészítő munka lezárult, a munkacsoporti struktúrát a tagság által megfogalmazott igények alapján állapították meg. Az elnökség összetételére vonatkozó javaslatát az elnök az MDK szakmai vezetője útján beterjesztette, és a plenáris ülés azt ma megszavazta.



Rohács Dániel, a Drón Koalíció elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az iparág kiemelkedő szerepe és a hazai drónrepülések számának növekedésére vonatkozó előrejelzések kijelölik a szakmai együttműködés legfontosabb témáit. Előre kell lépni a támogató szabályozás, a megfelelő kommunikáció, a biztonságos reptetés és forgalomirányítás területén is. A drón iparág előtt álló kihívások kezelése, megoldása közös munkát, kollektív megközelítést igényel. A legfontosabb egy vízió és drónstratégia elkészítése, amelyek mentén a következő évek intézkedései megtervezhetők, a szükséges döntések meghozhatók - emelte ki.

Az MDK elnökségének tagjává választották Érsek Istvánt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárát, Firbás Györgyöt, a Digitális Jólét Nonprofit Kft., logisztikai szakértőjét, Lengyel Kálmánt, az Innobyte Zrt. vezérigazgatóját, Molnár Zsoltot, a Rotors and Cams Zrt. ügyvezetőjét, Rohács Dánielt, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar repüléstudományi és hajózási tanszékének vezetőjét, Szalay Zsoltot, a BME gépjárműtechnológia tanszékének vezetőjét, Szepessy Kornélt, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatóját, Tuzson Gergelyt, a Légtér.hu Kft. ügyvezetőjét, és Zsitkovszky Sándort, a Belügyminisztérium informatikai főosztályának főosztályvezető-helyettesét - derül ki az ITM közleményéből.