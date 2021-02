Gazdaság-kereskedelem

MEKH: hétfőtől kötelező az új energiacímkék használata

Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szombaton.



Ismertették: a leggyakrabban vásárolt háztartási eszközök, televíziók és fényforrások mellett 2010 óta láthatunk energiacímkéket. Az energiacímkék a fogyasztók tájékozódását és tudatos döntését segítik, hiszen a termékek ára mellett fontos tényező az is, hogy a kiválasztott áru milyen energiafelhasználási tulajdonságokkal rendelkezik: azaz mennyi villamos energiát vagy vizet fogyaszt.



Kiemelték: március 1-jétől egyes termékcsoportokon új, könnyebben értelmezhető és informatívabb energiacímkék jelennek meg, amelyek használata a boltokban és a webáruházak termékismertetőiben is kötelező.



Az új címkékről azt írták, az új rendszert fokozatosan vezetik be a kereskedők: jövő hétfőtől a háztartási hűtőkön és fagyasztókon, a borhűtőkön, a mosógépeken, valamint a mosó-szárítógépeken, a mosogatógépeken, a tévéken és a kijelzőkön, illetve a fényforrásokon lesznek ilyen új címkék.



Az új címke egységes, színnel is jelzett, A-G skálát használ az összes termékre. Az A+++/A++/A+ jelzések megszűnnek - figyelmeztettek.



A címke jobb felső sarkában az Európai Bizottság termékadatbázisával közvetlen kapcsolatot biztosító QR-kód található. A QR-kódon keresztül elérhető adatbázis tárgyilagos termékinformációkat nyújt a vásárlók, a kiskereskedők és a piacfelügyeleti hatóságok számára.



A termék energiafogyasztásának jelölése a címke középső részén, jobban észrevehető, kiemelt helyen található.



Az új címke alsó részén a kiválasztott termék energiafogyasztását részletező, és akár a termékek összehasonlítását is szolgáló piktogramok kapnak helyet - írták.