Gázszámlának álcázott leveleket küldenek csalók a szolgáltató nevében

Csalók az MVM Next (korábbi nevén NKM Energia Zrt.) nevében, a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva, félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internethasználóktól - figyelmeztet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján.



Arra kérik az ügyfeleket, hogy figyelmesen olvassák el a kapott e-mailt, és ha az abban szereplő adatok nem pontosak, vagy a levél helyesírási hibákat tartalmaz, illetve ha magyartalan, online programmal fordított mondatokat találnak benne, ne adják meg személyes vagy banki adataikat! Ha olyan hivatkozást találnak a levélben, amelynek a nevében nem a megszokott cím szerepel, ne is kattintsanak rá!



Kiemelik: bizalmas adatokat, például jelszavakat, személyes adatokat, banki azonosítót a szolgáltató soha nem kér e-mailben.



Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfelei ellenőrizzék, hogy a megszokott időszakban érkezett-e a számlaértesítés, és a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Az MVM e-számláját minden esetben pdf-formátumban csatolják a számlaértesítő üzenethez - írták.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy gázszámla és villanyszámla esetén is az MVM Next online ügyfélszolgálat a feladó e-mailben megjelenített neve, de sajnos ezt a csalók is utánozhatják. Fontosabb ennél a megjelenített cím mögötti, valós e-mail-cím, ami egyes levelezőrendszerekben a kurzor odaillesztésére jelenik meg), azaz az vagy a , mert ennek nehezebb a meghamisítása.



Az ugyfelszolgalat@online.nkm.energy és noreply@nkm.energy 2021. január 1-jétől már nincs használatban, ezért ha ezekről a címekről érkezik látszólagos számlaértesítője, az minden bizonnyal adathalász-kísérlet.



Aki arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, kérik, továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy az NKM nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt- függetlenül attól, hogy ügyfelük-e.