Big data

Hőkomfortmérő bábuval kutatják az ideális épülethőmérsékletet a pécsi egyetemen

Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit az ideális épülethőmérséklet kutatásában - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-t.



A 22 zónára osztott, felnőtt ember nagyságú, úgynevezett termikus bábu képes folyamatosan és pontosan mérni, mennyi fűtőteljesítmény szükséges a testfelületi hőmérséklet tartásához - írták a PTE közleményében.



Az Emberi erőforrásfejlesztési operatív program (Efop) 50 millió forintos keretéből beszerzett és a műszaki karra a minap megérkező speciális eszköz képes jelezni és mérni azt is, hogy egy ember a mérési körülmények között mennyi hőt adott volna le, azaz, hogy esetleg fázott-e, vagy melege volt.



Az új eszköz - amellyel az emberi test hőleadását is képesek rögzíteni - méri továbbá a ruházat hőszigetelési értékét is, míg egy tartozék szoftver kiszámítja a hőkomfort mérőszámokat. Mindezeken túl a mérőbábu a tartozék berendezéssel légzésszimulációra is alkalmas, be- és kilégzés az orron és, vagy a szájon keresztül. Ennek köszönhetően - írták - a közelben lévő szellőzőberendezések működése is ellenőrizhető.



A közleményben Fülöp Lászlót, a PTE MIK épületgépész- és létesítménymérnöki tanszékének tanárát idézve jelezték, hogy a hőkomfort elsődleges összetevője maga az ember, akinek tevékenysége meghatározza a belső hőfejlődést, a ruházat pedig a hő és a pára leadását.



A szakember kiemelte, hogy a megfelelő hőkomfort a munkavégzés és a pihenés minőségére is hatással van, ezért egy megfelelően kialakított épületben kevesebb a megbetegedés is. Mint jelezte, a komfortmérések egy része elvégezhető emberekkel, kérdőíves módszerrel, de hosszútávú vagy extrém terhelésekkel járó mérésekre sokkal jobban alkalmazható a most beszerzett termikus mérőbábu.