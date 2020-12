Tech

Az otthoni munkavégzőket támadják a kiberbűnözők az ESET tanulmánya szerint

A kiberbűnözők továbbra is főleg az otthoni munkavégzőket támadják, a biztonságtechnikai szoftvermegoldásokat fejlesztő ESET adatai alapján a vállalati hálózatokat távolról elérő otthoni munkavállalókkal szemben 37 százalékkal nőttek a támadások az elmúlt negyedévben.



A cég elemzése szerint, mivel az otthoni munkavégzés továbbra is népszerű, a bűnözők kihasználják ezt, és a támadók a rosszul védett távelérési eszközök hiányosságain keresztül hozzáférnek a vállalati hálózatokhoz. A távoli asztali protokoll (RDP) a leggyakoribb támadási cél, de az elemzés szerint bármelyik távoli kapcsolatot létrehozó eszközben előfordulhatnak biztonsági rések és sérülékeny beállítások.



Az ESET közölte azt is, hogy az elmúlt időszakban egyre több, nem megfelelő védelemmel rendelkező home office rendszer csatlakozott az internethez, és a bűnözők valószínűleg a "zsarolóvírus-bandákat" utánozva támadnak.



A társaság és az IT-biztonsággal foglalkozó szoftverdisztribútor, a Sicontact Kft. a károk megelőzésére közleményében azt ajánlja, hogy többrétegű védelmi rendszert alkalmazzanak, és automatikusan engedélyezzék a letöltődő javítócsomagok telepítését. A felhasználók alkalmazzanak például erős jelszavakat, készítsenek biztonsági másolatokat és ne kattintsanak ismeretlen feladótól származó levélben érkező linkekre, mellékletekre.