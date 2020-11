Tech

Egyre több informatikai támadás éri a német kórházakat

Megugrott a kórházak és más rendszerszintű fontosságú intézmények elleni informatikai támadások száma Németországban egy vasárnap ismertetett kormányzati kimutatás szerint.



A szövetségi parlament egyik ellenzéki pártja, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) frakciójának írásbeli kérdésére összeállított statisztika szerint informatikai bűnözők 43 alkalommal hajtottak végre eredményesen támadást kórházak ellen a január-novemberi időszakban.



Ez több mint kétszeres növekedés tavalyhoz képest, és azt jelenti, hogy majdnem minden hétre jut legalább egy sikeres támadás - emelte ki az adatokat ismertető Frankfurter Allegemeine Sonntagszeitung (FAS).



A vasárnapi lap összeállítása szerint az úgynevezett kritikus infrastruktúra - az ország működéséhez szükséges szolgáltatási hálózat - más elemeit, például energiaszolgáltatókat és vízközmű-üzemeltetőket is egyre gyakrabban érnek támadások. Novemberig 171 esetet regisztráltak, míg tavaly egész évben 121, 2018-ban 62 eredményes támadás történt.



Azonban a növekedés nemcsak az informatikai bűnözés kiterjedésének tulajdonítható, hanem a digitalizáció előrehaladásának is. Egyre több kórházban vezetnek be elektronikus ügyintézési rendszereket, ezért a lehetséges célpontok száma is emelkedik - mutatott rá a FAS.



A kórházak a rendszereik védelmében is fejlődnek, de még nem mindegyik érte el a biztonságos működéséhez szükséges szintet - mondta a lapnak Isabel Münch, a szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) szakértője kiemelve, hogy az informatikai fejlesztésre szánt források legkevesebb 15 százalékát a biztonság erősítésére kellene fordítani.



Elmondta, hogy gyakran tapasztalni a támadások számának hullámszerű emelkedését a kritikus infrastruktúra valamely területén. A koronavírus-világjárvány elindulásával a kórházak elleni támadások száma felszökött. Több bűnözői csoport ugyan bejelentette, hogy a járvány miatt megkíméli az egészügyet, de ezekből a fogadkozásokból nem sokat érezni a gyakorlatban - fejtette ki a szakember.



A bűnözők általában úgynevezett zsarolóvírust telepítenek, amely titkosítja az adott rendszer adatait, és a titkosítás feloldásáért pénzt - általában bitcoin kriptovalutát - követelnek.



A kórházak elleni támadások életveszélyesek lehetnek - emelte ki a FAS, felidézve egy szeptemberi düsseldorfi esetet. Az észak-rajna-vesztfáliai tartományi főváros legnagyobb klinikáján szeptember 11-re virradóra egy támadás miatt összeomlott az informatikai rendszer, ezért nem tudtak fogadni egy azonnali ellátásra szoruló beteget, akit a Düsseldorf melletti Wuppertalba kellett szállítani. A beteg meghalt.



Időközben ugyan kimutatták, hogy túlélési esélyei nem lettek volna jobbak, ha el tudták volna látni a düsseldorfi klinikán. A támadás azonban így is annyira súlyos károkat okozott, hogy a papír alapú adminisztrációra átállított sürgősségi osztály 13 napra kiesett a tartományi főváros ellátórendszeréből.