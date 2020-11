Amerikai elnökválasztás

A Twitter vezetője elismerte a Bidenre és fiára vonatkozó hírek letiltását

A Twitter vezetője, Jack Dorsey elismerte, hogy letiltottak egyes, Joe Biden demokrata párti politikusra, amerikai elnökjelöltre, illetve a fiára vonatkozó híreket. Dorsey az amerikai szenátus igazságügyi bizottságának keddi meghallgatásán beszélt erről. A törvényhozók meghallgatták Mark Zuckerberget, a Facebook elnök-vezérigazgatóját is.



A meghallgatáson a republikánus szenátorok főként a két médium általuk konzervatív-ellenesnek vélt elfogultságát és az amerikai elnökválasztásba történt feltételezett beavatkozásukat vizsgálták, illetve erre vonatkozó kérdéseket fogalmaztak meg.



Több politikus kifogásolta, hogy a Twitteren blokkolták a Biden fiáról, Hunter Bidenről és üzleti ügyeiről szóló információkat, és nem engedték megosztani a New York Post című lapban megjelent oknyomozó riportot a Hunter Biden számítógépén talált és rá nézve kompromittáló e-mailekről. Dorsey szerint ezeknek az információknak a letiltása "helytelen cselekedet volt".



Lindsey Graham, a szenátusi bizottság elnöke szerint a Twitter és a Facebook különböző módon ugyan, de felülírta a New York Post szerkesztőségi döntését a Biden fiáról szóló riport közléséről, és ezzel megakadályozta a terjesztését.



A Twitter vezetője azzal védekezett, hogy a vállalat 2018-ban elfogadott politikája szerint az illegálisan megszerzett információkat nem közlik tovább, és a New York Post tényfeltáró riportjának anyaga e kategóriába tartozott. Dorsey egyébként ezt a véleményét már egy korábbi szenátusi meghallgatáson is elmondta. Hozzáfűzte: "későbbi megfontolásaink során elismertük, hogy e cselekedetünk helytelen volt és 24 órán belül korrigáltuk is".



Dorsey elismerte, hogy jogosak egyes törvényhozók aggodalmai azt a törvényt illetően, amelynek értelmében az olyan vállalatok, mint a Twitter és a Facebook nem vonhatók felelősségre a tartalmak közlése vagy törlése miatt, mivel nem számítanak olyan médiumoknak, amelyek tartalmakat állítanak elő és szerkesztenek.



A szenátusi meghallgatásról tudósító, republikánusokhoz közeli médiumok megjegyezték: Jack Dorsey az idén nyáron bejelentette, hogy 200 ezer dollárt adományozott a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) globális hálózatának, valamint további 100 ezer dollárt utalt abba a pénzügyi alapba, amelyet a nyári megmozdulások során őrizetbe vett erőszakos tüntetők óvadékának összegyűjtésére hoztak létre.