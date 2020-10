Tech

Elindult az ügyészség Facebook-oldala és YouTube-csatornája

Naponta többször is aktuális tartalmakkal jelentkezik hétfőtől az ügyészség - közölték. A Facebook-oldalon a legfontosabb, legérdekesebb ügyészségi hírek mellett a szervezet feladatait is közérthető formában mutatják be, a YouTube-csatornán pedig közleményekhez kapcsolódó, illetve más ügyészségi eseményekről készült videókat tesznek közzé.



Az ügyészség Facebook-oldala a https://www.facebook.com/Magyarország-Ügyészsége-104594918109266 címen, YouTube-csatornája pedig a https://www.youtube.com/channel/UCouE-RnAm6zOsykseIe1wUA/featured címen érhető el.