A magyar internetes vásárló átlagosan 39 éves, városlakó és minimum érettségizett

A vizsgálat szerint a magyarok szeretnek bankkártyával fizetni a weben, az online vásárlók 51 százaléka el is mentette a kártyaadatait valamely szolgáltatónál.

Magyarországon 3,2 millió magyar vásárol aktívan online, 30 százalékuk a 30-35 év közötti, 24 százalékuk az ötvenes korosztályból kerül ki, átlagéletkoruk 39 év, a vásárlók 74 százaléka városlakó, 84 százalékuk pedig minimum érettségivel rendelkezik - derül ki a Fizetési Élmény Riportból, amit pénteken juttattak el az MTI-nek.



A Fizetési Élmény Riportot a Mastercard támogatásával készítette a Frontíra Stratégiai Design Tanácsadó, több mint 300 ügyfél megkérdezésével, egy tucat kereskedő és fizetési szolgáltató bevonásával. A kutatás kiegészült a BIG FISH Payment Gateway 4 millió tranzakciójának elemzésével.



A vizsgálat szerint a magyarok szeretnek bankkártyával fizetni a weben, az online vásárlók 51 százaléka el is mentette a kártyaadatait valamely szolgáltatónál: 35 százalékuk az OTP Simple-t, 34 százalékuk a Paypalt, míg 17, illetve 15 százalékuk a Díjnetet, illetve a Bariont jelölte meg.



A webshopoknál viszont, ahol szinte mindig a kiszolgáló bank tárolja a vásárló személyes információit, a magyarok mindössze 7 százaléka menti el kártyaadatait, ami annyit jelent, hogy ezen téren az online boltok előtt még bőven van növekedési lehetőség.



Az első ránézésre transzparens, megbízható fizetési rendszereknek azonban óriási szerepük van az elektronikus kereskedelemben, hiszen az online vásárlás legnagyobb bizalmat igénylő része a fizetés, amelynél már a legkisebb kétely miatt is könnyen elállnak a vevők vásárlástól - emelték ki a közleményben.



Ezt támasztja alá a Fizetési Élmény Riport is: 10-ből 9 magyar hagyta már abba online vásárlást a célegyenesben, tehát úgy, hogy a kiválasztott termék már a kosarában volt, de végül mégis elállt a tranzakciótól. A fizetés előtti kosárelhagyás pedig leggyakrabban a bizalmatlansággal függ össze, 10-ből 6 eset erre vezethető vissza.



A felmérés arra is rámutatott, hogy fizetéskor a biometrikus azonosítást (telefonos ujjlenyomat- vagy arcfelismerés) használóknak csupán 3 százaléka érezte úgy, hogy nem biztonságos, bizonytalan a fizetés folyamata.



Mindez azért érdekes, mert az EU idén az ügyfélhitelesítési előírások szigorítását tervezi, a Mastercard szerint a jelenleg elérhető technológiák közül a hitelesítésre a biometrikus azonosítás a legkényelmesebb megoldás, mert ebben az esetben nem kell bonyolult számsorokat, jelszavakat megjegyezni.