Az 5G vizsgálatához készült labort adott át az NMHH a Miskolci Egyetemnek

Az 5G vizsgálatához készült labort adott át a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Miskolci Egyetemnek csütörtökön. A koronavírus-járvány miatt a labor avatását online tartották.



Az NMHH Kommunikációs Igazgatósága az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta: az NMHH hírközlési laborja az újgenerációs hálózatok modellezését és vizsgálatát segíti a Miskolci Egyetemen. Karas Monika, az NMHH elnöke szerint az 5G működtetéséhez egyre több hozzáértő szakemberre lesz szükség, és az egész ország érdeke, hogy ők naprakész tudással induljanak el a pályán - írták.



Kiemelték: az NMHH által adományozott nagyteljesítményű számítógépekkel és hálózatmérő felszereléssel az egyetem olyan naprakész eszközparkhoz jutott, amivel gyakorlati tudáshoz juttathatja a jövő 5G-szakembereit. Ez nem is csak az ágazat, de az egész ország jövőjének kulcskérdése - mondta az új laborról Karas Monika.



"A küszöbön álló 5G technológia működtetéséhez egyre több friss tudású, szakterülete iránt elkötelezett szakemberre lesz szükség. Ezért most különösen jó hír, hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, annak már nem kell Miskolcnál messzebb mennie" - idézték a közleményben az NMHH elnökét, aki szerint a labor egy újabb eszköze lehet a legendás magyar kreativitás kibontakozásának.



"Abban a reményben adom át ezt a labort, hogy a jövő és a tehetség üzemanyaga lesz, mert lesznek, akik majd úgy töprengenek itt egy-egy mérés, egy-egy adatsor fölött, ahogy Robert Capa hajolt az előhívás alatt levő képei, vagy Michael Curtiz a Casablanca filmszalagja fölé. Azt kérem Önöktől, hogy legalább ekkora ambícióval vegyék birtokba a labor felszerelését, legyenek tehetségesek és magyarok, a felszállópályát és az üzemanyagot az NMHH és az egyetem közösen biztosítja, de repülni Önöknek kell" - fogalmazott az elnök.



Az online eseményen felszólalt Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora is, aki a hosszú távú együttműködés jelentőségét hangsúlyozta. "Egyetemünk jövője a kiváló szakmai kapcsolatokon alapszik, ezért nagy öröm számunkra, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság laborját adhatjuk át a Campuson, mely csak az első lépés az együttműködésünkben. Hiszem, hogy a magas színvonalú laboratórium mind az oktatásban, mind a kutatásban hatalmas segítség lesz az egyetemi polgároknak" - mondta a rektor.



Az NMHH 2012 óta támogatja felsőoktatási intézmények infrastruktúrafejlesztését. Miután tizenegy egyetemi médiaműhelyt adományozott olyan intézményeknek, ahol kommunikációs képzés folyik, tavaly a győri Széchenyi István Egyetemen, a budapesti Puskás Tivadar Hírközlési Technikumban és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán is átadott hírközlési laborokat. Az NMHH minden esetben felméri az intézmény profilját, igényeit, szükségleteit, és ahhoz illeszkedő fejlesztéseket finanszíroz - közölte az NMHH.