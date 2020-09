Technológia

Globális adatbiztonsági kezdeményezést jelentett be Peking

Globális adatbiztonsági kezdeményezést jelentett be kedden Vang Ji kínai külügyminiszter a globális digitális vezetésről szóló nemzetközi szemináriumon videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében.



A kezdeményezés célja, hogy az információs technológia segítségével elejét vegyék az adathalászatnak.



Vang Ji arra szólította fel a technológiai vállalatokat, hogy ne alakítsanak ki adathalászatra alkalmas kiskapukat a szolgáltatásaikhoz vagy termékeikhez kapcsolódóan. A kínai külügyi tárca vezetője emellett kiemelte: a különböző államoknak ki kell állniuk más országok fontosabb infrastruktúráit illető adatok ellopásával vagy károsításával szemben is.



A személyes adatok biztonságát veszélyeztető tevékenységről Vang elmondta: az államoknak az információs és kommunikációs technológiák segítségével kellene megelőzni és véget vetni az ilyesfajta akcióknak, és tartózkodniuk kell a tömeges megfigyeléstől más országokban. "Minden államnak tiszteletben kellene tartania más államok szuverenitását és az adatok feletti joghatóságát, továbbá nem lenne szabad adatokat begyűjtenie más országokban állomásozó cégeken vagy egyéneken keresztül az adott ország engedélye nélkül" - fogalmazott. Hozzátette: a cégeket arra kell biztatni, hogy tartsák magukat annak az országnak a törvényeihez és szabályaihoz, ahol tevékenykednek, míg az államvezetésnek nem lenne szabad arra kérnie a belföldi vállalatokat, hogy az adott ország területén őrizzenek külföldön generált vagy begyűjtött adatot.



A kezdeményezéssel Kína olyan időszakban állt elő, amikor kínai vállalatokat egyre nagyobb gyakorisággal vádolnak meg adatok illegális begyűjtésével, elsősorban az Egyesült Államok részéről. Az amerikai kormányzat ilyen kifogásokat emelt mások mellett a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalattal, a Tencent technológiai vállalattal, valamint a TikTok videómegosztó applikációt üzemeltető ByteDance-szel szemben.



India szintén nemzetbiztonsági okokra, illetve a személyes adatok védelmére hivatkozva döntött úgy, hogy kínai mobilapplikációkat tilt be, köztük a TikTokot és a WeChatet. Újdelhi két szakaszban - először június végén, majd szeptember elején - összesen mintegy 180 kínai mobilalkalmazást tett elérhetetlenné a felhasználók számára.



Kína jelentős mértékű cenzúrát alkalmaz az internetet illetően: az országban nem érhető el egyebek mellett a Google, a Facebook és a Wikipedia sem.