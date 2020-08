Koronavírus-járvány

Újbudán is működik már autós koronavírus tesztállomás

Az online regisztrációt és a visszaigazolást követően bárki, az autójában ülve elvégezheti a nukleinsav-alapú (PCR) koronavírus tesztet hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. 2020.08.14 11:17 ma.hu

Érintésmentes, áthajtásos koronavírus tesztelőállomás nyílt Újbudán, a Bikás parkban, Újbuda Önkormányzata, a DriveCell Systems Zrt. és a BNG Family Project Kft. együttműködésének köszönhetően. A magyar cég által kidolgozott megoldásnak köszönhetően az online regisztrációt és a visszaigazolást követően bárki, az autójában ülve elvégezheti a nukleinsav-alapú (PCR) koronavírus tesztet hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között. Az eredményeket akár 24 órán belül megkaphatják a tesztelésen résztvevők és az akkreditált egészségügyi partnereknek köszönhetően a negatív eredmény mentességet jelenthet a karantén alól. Újbuda lakóinak árengedményt biztosít a szolgáltató.



A megnyitón Dr. László Imre, Újbuda polgármestere hangsúlyozta, hogy a kerület eddig 133 millió forintot költött a járvány elleni védekezésre, megelőzésre és körülbelül 1800 tesztet is elvégzett az állam helyett.



A világ számos országában alkalmazzák már sikerrel az autós, áthajtásos koronavírus tesztelést, melynek nagy előnye, hogy a vizsgálaton résztvevő személy a mintavétel során végig autójában maradhat.



A tesztállomáson alkalmazott PCR vizsgálat során a levett orr- és garatnyálkahártya mintákat speciálisan felszerelt, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által akkreditált laboratóriumban elemzik ki. A teszt alkalmas arra, hogy kimutassa a koronavírus jelenlétét a szervezet hámsejtjeiben, vagyis az aktív fertőzöttséget.



A tesztállomáson kétféle eljárás közül választhatnak: az önálló, valamint egészségügyi személyzet által elvégzett mintavételezésre. Ez utóbbi esetében a negatív eredmény alkalmas a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt karantén alóli mentesség igazolására.

A fizetés egyelőre a tesztállomás helyszínén, érintésmentesen, bankkártyával oldható meg, de hamarosan elérhető lesz az online előrefizetési megoldás is. A vizsgálat menetéről és feltételeiről a www.tesztallomas.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.



Jelenleg napi 100 személy számára van lehetőség az áthajtásos koronavírus teszt elvégzésére, az akkreditált teszt alapára 32 000 Ft, de amennyiben az akkreditált eredményre nincs szükség, úgy az "önmintavételezéssel" történő teszt alapára 24 985 Ft. Ebből kedvezményt kapnak azok, akiknek újbudai lakcímkártyájuk van.



A tesztállomás laboratóriumi szakmai partnere egy hazai, évtizedes tapasztalattal, illetve minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkező, NNK által akkreditált mikrobiológiai laboratórium. Az első tesztállomást követően a közeljövőben további mintavételi pontokat is létre szeretnének hozni a fővárosban és vidéken. Cél az országos lefedettség biztosítása, így a napi tesztelési kapacitás is növekedni fog.