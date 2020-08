Üzlet

A Microsoft tárgyal a TikTok felvásárlásáról

A Microsoft amerikai technológiai óriásvállalat megerősítette vasárnap, hogy tárgyalásokat folytat a TikTok videomegosztó közösségi hálózat egy részének felvásárlásáról a kínai tulajdonossal. 2020.08.03 10:25 MTI

A seattle-i székhelyű amerikai vállalat közölte azt is, hogy Satya Nadella vezérigazgató tárgyalt közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel is az ügyről.



A Microsoft szeptember 15-ig le kívánja zárni a tárgyalásokat a kínai tulajdonossal, hogy megszerezze a fiatalok körében igen népszerű videómegosztó szolgáltatás tulajdon- és üzemeltetési jogát az Egyesült Államokra, Kanadára, Ausztráliára és Új-Zélandra vonatkozóan.



A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti. Csaknem egymilliárd felhasználója van szerte a világon.



Az azzal összefüggő nemzetbiztonsági aggodalmak miatt, hogy a kínai hatóságok ellenőrzése alatt áll, a TikTok - amelyet Indiában már betiltottak - régóta bírálatok céltáblája az Egyesült Államokban. Amerikai kormányzati tisztségviselők, köztük Mike Pompeo külügyminiszter, többször kijelentették, hogy a platformon keresztül személyes információk garmadája kerül a kínai kommunista párt kezébe. Trump elnök a hét végén betiltással fenyegette meg a TikTokot.



A Microsoft jelezte, hogy teljes mértékben tudatában van és érti a jelentőségét ezeknek, a nemzetbiztonsággal kapcsolatos aggodalmaknak. Azt ígérte, hogy ha sikerül megállapodásra jutni a TikTok felvásárlásáról, a felhasználók adatait az Egyesült Államokban fogják őrizni, világszínvonalú biztonsági és adatvédelmi szabályozást vezetnek be.



A Microsoft először erősítette meg hivatalosan azokat a sajtóhíreket, miszerint tárgyal a mobiltelefonos applikáción keresztül használt szolgáltatás felvásárlásáról. Ugyanakkor jelezte, nincs garancia arra, hogy sikerrel végződnek a tárgyalások. A pénzügyi feltételekről semmit nem közölt a vállalat, csupán annyit, hogy más amerikai befektetőket is meghívhat kisebbségi partnerként az ügylet nyélbe ütéséhez.

