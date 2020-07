Tech

Az FBI is vizsgálja a szerdai hackertámadást a Twitter ellen

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott csütörtökön a Twitter elleni szerdai hackertámadás vizsgálataiba.



A vizsgálat irányítását az FBI San Franciscóban lévő részlege vette át, miután több amerikai törvényhozó is részleges beszámolót sürgetett Washingtonban a történtekről.



Vizsgálataik első eredményei után a nyomozók csütörtökön este megerősítették az első feltételezéseket, miszerint a hackertámadás valóban Bitcoin-támadás volt, vagyis a feltört Twitter-fiókok tulajdonosaitól kriptovalutát akartak kicsalni. A kriptovaluta olyan digitális eszköz, amelyet csereeszközként vagy fizetőeszközként használnak, s a Bitcoin volt az első, "forgalomba hozott" kriptopénz.



A nyomozóknak arra egyelőre nem sikerült fényt deríteniük, hogy a hackerek hozzáfértek-e a feltört Twitter-fiókok tulajdonosainak magánüzeneteihez, vagy magánadataihoz is.



A számítógépes támadók szerdán törték fel olyan ismert személyiségek Twitter-oldalait, mint például Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje, Barack Obama volt elnök, Bill Gates, a Microsoft társalapítója, vagy Elon Musk, dél-afrikai születésű amerikai milliárdos, aki egyebek között a Tesla cég alapítója. De hackerek üzenetei jelentek meg ismert hollywoodi sztárok Twitter-posztjai között is. A bűnözők arra kérték a feltört fiókok tulajdonosait, hogy utaljanak Bitcoin-adományokat és pénzt az általuk megadott címre.



A Twitter elnök-vezérigazgatója, Jack Dorsey közölte, hogy a hackerek hozzáfértek a platform belső rendszeréhez és eszközeihez, és a Twitter munkatársai is a célkeresztjükben voltak. Dorsey bejelentette, hogy máris meghozták az első szigorító intézkedéseket a belső rendszerhez történő hozzáférés megakadályozására, és blokkolták egyes felhasználóik azon lehetőségeit is, hogy a fiókjukon Bitcoin-számlák címeit adhassák meg.



Több amerikai törvényhozó komoly aggodalmát hangoztatta az ügyben. Ed Markey demokrata párti szenátor például arra figyelmeztetett, hogy a mostani hackertámadásnak pénzügyi céljai voltak, de előfordulhat, hogy rossz szándékú szereplők hamis információkat, akár az amerikai választási folyamatot befolyásoló álhíreket, vagy az Egyesült Államok nemzetközi kapcsolataira is hatással lévő üzeneteket tesznek közzé a feltört fiókokon. Hasonló aggálya volt Jim Jordan republikánus képviselőnek is.



A Fehér Ház közölte, hogy "állandó kapcsolatban áll a Twitter illetékeseivel". Sajtóértekezletén Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök Twitter-fiókja "abszolút biztonságos" és biztonságban volt a hackertámadás idején is.