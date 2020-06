Tech

Befejeződött a magyarországi GSM-R hálózat kiépítésének első fázisa

Befejeződött a magyarországi GSM-R hálózat kiépítésének első fázisa, ezzel megvalósul a vasúti biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti folyamatos adatkommunikáció, ami jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát, új lehetőségeket teremt a vasúti forgalom irányítására - közölte az európai uniós projektet megvalósító NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint csatlakozva az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez (ERTMS), Magyarország legforgalmasabb vasútvonalain is kiépül a GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) hálózat. A korszerű technológiát és a legmodernebb eszközöket felvonultató, egységes GSM-R rendszer jelenleg mintegy 1000 kilométer hosszú vasútvonal mentén biztosít professzionális mobil kommunikációs összeköttetést.



A közleményben felidézik, hogy az Európai Unió a vasúti közlekedési rendszerek egységesítése és az országok közötti átjárhatóságának megteremtése, a személy- és teherszállítás hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele érdekében döntött az európai nemzetközi vasúti folyosókon az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) bevezetéséről.



A már több uniós tagállamban működő GSM-R kommunikációs rendszerhez csatlakozó magyarországi GSM-R hálózat folyamatosan kiváltja a heterogén és egyre nehezebben üzemeltethető analóg vasúti rádiós rendszereket, így kiépítése komoly és előremutató változásokat hoz a magyarországi vasúti közlekedésben - írják a közleményben.



A projekt első fázisának megvalósulásával a Magyarországon áthaladó két nagy nemzetközi vasúti folyosó - a Hamburg-Bécs-Budapest-Athén, és a Lyon-Trieszt-Ljubljana-Budapest - kommunikációs rendszere válik egységessé és átjárhatóvá. Ez azt is jelenti, hogy bármely ország vasúti szerelvénye úgy tud közlekedni a tagországok vasúti folyosóin, hogy útját nem akadályozza a kommunikációs rendszerek különbözősége - fejtették ki.



Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettjeként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a legforgalmasabb vasúti folyosókon, így például a budapesti agglomeráció számos vonalán, illetve a Budapest-Székesfehérvár, a Budapest-Hegyeshalom, a Győr-Zalaegerszeg-Bajánsenye, a Budapest-Szolnok-Püspökladány, a Szolnok-Lökösháza, valamint a Sopron-Szentgotthárd vonalak mentén építette ki a szolgáltatást.



A beruházás első fázisának sikeréhez a vasúttársaságok aktív közreműködése is hozzájárult, a kiépített rendszer a magyar állam tulajdona, üzemeltetését a MÁV és a GySEV végzi - közölte a NISZ Zrt.



A GSM-R rendszer szállítását és a rendszer integrálását a Kontron Transportation Hungary Kft. - korábbi nevén Kapsch CarrierCom Kft. - és az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. alkotta konzorcium végezte a NISZ Zrt. közbeszerzési eljárása nyerteseként a Széchenyi 2020 program keretében - tájékoztatott a NISZ Zrt.