Szakértő: elszaporodtak az adathalász támadások az elmúlt időszakban

2020.05.19 00:30 MTI

A járvány miatt elszaporodtak az adathalász támadások az elmúlt időszakban - hívta fel a figyelmet Bor Olivér, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Hozzátette: a kiberbűnözők jól alkalmazkodnak a megváltozott helyzethez, így jelenleg a felhasználók járvánnyal kapcsolatos félelmére és kíváncsiságára építenek.



Ráadásul számos cég tért át az otthoni munkavégzésre, és ezt kihasználva a kiberbűnözők káros programokat próbáltak az otthoni számítógépes, telekommunikációs eszközökre eljuttatni.



Bor Olivér hangsúlyozta: az adathalász és zsaroló e-mailek egészen nagy számban vannak jelen a magyar kibertérben is.



A kiberbűnözők elsősorban a pénzre utaznak, emellett a személyes adatok lehetnek fontosak a számukra, de vegyítve is megpróbálják kicsalni ezeket - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy jelszavakat, fotókat is megszerezhetnek, amelyekkel visszaélhetnek és zsarolhatnak.