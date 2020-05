Koronavírus-járvány

Már 37 ezren jelentkeztek a munkavállalást segítő informatikai tanfolyamra

Egy hét alatt közel 37 ezren regisztráltak a munkavállalást segítő informatikai alapozó online tanfolyamra - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján vasárnap.



Az államtitkár elmondta, a képzésekre május 22-ig lehet jelentkezni, a nyolchetes oktatás ingyenes és az órák az egyéni igényeknek megfelelően oszthatóak be.



A tanfolyam az elvégzése az előfeltétele a 2020 augusztusában induló, úgynevezett struktúraváltó felnőttképzéseknek - hangsúlyozta Schanda Tamás, hozzátéve, az ezeken résztvevők az 1,2 millió forint összegű, szabad felhasználású és kamatmentes Diákhitel Pluszt is igénybe vehetik.



Jelezte, a vali.ifka.hu weboldalon jelenleg is több mint több mint 1100 képzés közül lehet választani, amelyek közül mintegy 240 részben vagy teljesen térítésmentes.



Schanda Tamás a képzéssekkel összefüggésben kiemelte a bértámogatás keretében megvalósítható egyéni fejlesztési időt és fontosnak nevezte a munkaerőpiacra még ki nem lépett fiatalokra való odafigyelést.



A piacképes tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy újból megerősítsük a gazdaságot, ezért támogatjuk az embereket abban, hogy frissítsék, bővítsék ismereteiket és képességeiket - erősítette meg.



Az államtitkár az érettségi vizsgákra kitérve azt mondta, a fiatalok mintegy ötven tantárgyból adtak számot a tudásukról országszerte és folyamatosan tartanak a szakmai vizsgák is. Schanda Tamás a tájékoztatón kiemelten fontosnak nevezte a felsőoktatási hallgatók támogatását; a számukra létrehozott, 500 ezer forint összegű kamatmentes és szabad felhasználású Diákhitel Pluszt május elsejétől közel 8700-an igényelték, a visszamenőlegesen is igényelhető Diákhitel1 keretét pedig augusztustól a duplájára emelik.



A nyelvvizsga hiányában át nem vett diplomák kiadásáról szólva Schnda Tamás elmondta, eddig mintegy 24 ezer diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények, és gőzerővel dolgoznak azon, hogy a többiek is mielőbb megkaphassák.



Az online nyelvvizsgákra eddig több mint kétezren jelentkeztek, létszámuk folyamatosan bővül, a vizsgáztatásra eddig négy vizsgaközpont kapott engedélyt, közülük három tervez már májusra is vizsgákat - sorolta az ITM államtitkára.



A politikus a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságra kitérve arról beszélt, az aktuális adatokból az látszik, hogy Magyarország eddig jobban vette az akadályokat, mint sok más ország. Az ipari teljesítmény az Európai Unió egészében tizenkét, míg Magyarországon tíz százalékkal csökkent - fűzte hozzá.



A kormány feladata ebben a helyzetben az, hogy továbbra is támogassa a munkahelyek megőrzését, illetve annyi új munkahelyet teremtsen, amennyit a vírus elpusztít - emelte ki Schanda Tamás.