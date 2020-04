Kibervédelem

Hackertámadás meghiúsította a világ legnagyobb whisky-magángyűjteményének elárverezését

Határozatlan időre el kellett halasztani világ legnagyobb whisky-magángyűjteménye második nagy tételének elárverezését, mert hackertámadás érte a perthi székhelyű Whisky Auctioneers aukciósházat.



A 3900 palackból álló gyűjtemény árverését két részben rendezik az interneten, az első rész februárban rendben lezajlott, 1949 palack mintegy 3,2 millió fontért kelt el.



A második részt április 10. és 20. között rendezték volna.



A gyűjtemény nagy része háziasítatlan maláta skót whisky. A gyűjteményt a 2014-ben elhunyt Richard Gooding amerikai üzletember hagyatékából adják el, egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.



A második 1900 palack árverése meg is kezdődött április 10-én, köztük volt egy 1926-os évjáratú Macallan Fine and Rare whisky, amelyet 60 évig érleltek hordóban.



Októberben egy ilyen 1926-os Macallanért 1,45 millió fontot adtak a Sotheby's árverésén.



Az árverés április 20-án fejeződött volna be, de két nappal meghosszabbították, mivel eredetileg azt hitték, hogy a weboldal iránti rendkívüli érdeklődés technikai problémákat okozott - közölte a cég CNN amerikai hírtelevízióval.



Később azonban kiderült, hogy hackerek támadták meg a honlapot. "Április 21-én whiskyauctioneer.com észlelt egy célzott, technológiailag igen okos, folyamatos és rosszindulatú támadást honlapunk és adatbázisunk ellen" - írták közleményükben.