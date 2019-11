Adatvédelem

Több millió ember egészségügyi adataihoz jutott hozzá titokban a Google

A Google médiaóriás titokban amerikaiak millióinak egészségügyi adataihoz jutott hozzá az Egyesült Államok 21 tagállamában - jelentette a The Wall Street Journal című amerikai lap.



A Google az Egyesült Államok második legnagyobb egészségügyi szolgáltatójával, a missouri székhelyű Ascension-hálózattal együttműködve szerzett meg a többi között laboratóriumi eredményeket, orvosi diagnózisokat, kórházi ápolási dokumentumokat.



A Google - amely tőzsdén bejegyzett részvénytársaság - azt állítja, hogy a titokban megszerzett adatokat olyan új szoftver készítésére kívánja felhasználni, amely személyre szabott egészségügyi kezelési lehetőségeket javasol majd a felhasználóknak.



A The Wall Street Journal értesülései szerint sem az orvosokat, sem a betegeket nem értesítették adataik felhasználásáról. A lapnak egy neve elhallgatását kérő forrás azt mondta: "eddig legalább 150 Google-alkalmazott fért hozzá tíz- és tízmilliók adataihoz".



A lap által megkeresett adatvédelmi szakértők azonban kifejtették: a Google akciója törvényesnek látszik, hiszen egy 1996-ban hozott törvény értelmében a kórházak megoszthatják üzleti partnereikkel a náluk kezelt betegek adatait.



A Google szóvivője is nyilatkozott a lapnak. Leszögezte: a vállalat a szövetségi törvényeknek megfelelően járt el és "robusztus védelmet biztosít" a betegek adatainak.



A The Wall Street Journal mindazonáltal megjegyezte: az Ascension alkalmazottai megkérdőjelezték az adatgyűjtések módját és az adatok megosztását.



Az internetóriást egyébként az elmúlt időszakban gyakran érték erőteljes bírálatok az adatvédelem elhanyagolása, vagy egyenesen megsértése miatt. Szeptemberben például a versenyjogi és fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) 150 millió dolláros büntetésre ítélte, mivel a cég egyik leányvállalata, a YouTube megsértett egy gyermekek magánéletét és adatait védelmező törvényt.