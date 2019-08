Ascend 910

A világ legerősebb AI processzorát mutatta be a Huawei

hirdetés

A Huawei Technologies bemutatta az Ascend 910-et, a világ legerősebb AI processzorát, valamint a MindSpore minden forgatókönyvre kiterjedő AI számítási keretrendszert. A mesterségesintelligencia-alapú számítási keretrendszerek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy az AI alkalmazások fejlesztése könnyebb, maguk az alkalmazások pedig könnyebben elérhetők legyenek.



„Folyamatos a fejlődés, mióta tavaly októberben bemutattuk AI stratégiánkat”, mondta a Huawei elnöki posztját rotációs alapon betöltő Eric Xu. „Teljeskörű, minden forgatókönyvre kiterjedő AI portfóliót ígértünk, melyet ma meg is valósítottunk az Ascend 910 és a MindSpore bejelentésével. Ez a Huawei AI stratégiájának új korszakét jelenti.”

Ascend 910: Nagyobb számítási erő, mint bármely más AI processzornak a világon

Az Ascend 910 AI processzor a Huawei Ascend-Max chipsorozat új tagja. A vállalat egy éves fejlesztést követő tesztjei azt mutatják, hogy a processzor a tervezettnél sokkal alacsonyabb energiafogyasztással éri el a kitűzött célokat. A processzor lebegőpontos műveletek (FP16) esetén 256 TeraFLOPS-, egészszámos műveletek (INT8) esetén pedig 512 TeraOPS számítási tempóra képes. A hihetetlen teljesítmény ellenére az Ascend 910 maximális energiafogyasztása mindössze 310W, ami a tervezett 350W-nál jóval alacsonyabb. "Az Ascend 910 a tervezettnél sokkal jobban teljesít, jelenleg a legnagyobb számítási erővel bíró AI processzor a világon", mondta Eric Xu.

MindSpore: Minden forgatókönyvre kiterjedő AI számítási keretrendszer

A Huawei tavaly tette közzé fejlesztési céljait az AI keretrendszereket illetően. Ezek a könnyű fejlesztés, a hatékony alkalmazás, valamint a minden forgatókönyvre kiterjesztés voltak. A MindSpore jelentős előrelépést jelent e célok felé. Mivel az adatvédelem fontosabb, mint valaha, a minden forgatókönyvre kiterjedő támogatás létfontosságú a biztonságos mesterséges intelligencia eléréséhez. A MindSpore keretrendszer könnyedén alkalmazkodik a különböző telepítési igényekhez, legyenek azok nagyok és bonyolultak vagy kicsik és egyszerűek.





A MindSpore biztosítja az adatok védelmét, mivel csak már feldolgozott gradiens és modell információkkal foglalkozik. A rendszer nem maga dolgozza fel az adatokat, így minden esetben hatékony a felhasználók adatainak védelme. A MindSpore továbbá beépített védelmi technológiával is rendelkezik, ami garantálja a biztonságot és a megbízhatóságot.



A keretrendszer minden forgatókönyvre alkalmazható az eszközökön és szükség esetén lehetővé teszi köztük az együttműködést is. A MindSpore kialakítási koncepciójának köszönhetően a fejlesztők könnyen fejleszthetnek AI alkalmazásokat, modelljeiket pedig gyorsabban taníthatják.

A tipikus, természetes nyelvi feldolgozással (NLP) foglalkozó neurális hálózatokban a MindSpore húsz százalékkal kevesebb kóddal rendelkezik, mint a piac más vezető keretrendszerei, ezért a fejlesztők hatékonyságát akár ötven százalékkal is képes növelni.



A keretrendszer megújításával, valamint a MindSpore és az Ascend processzor optimalizálásával a Huawei megoldása nagyobb teljesítménnyel és hatékonyabb kivitelezéssel segíti a fejlesztőket abban, hogy hatásosabban tudjanak kezelni komplex AI számítási feladatokat. Az Ascend processzorok mellett a MindSpore a GPU-kat, CPU-kat és más típusú processzorokat is támogat.

Újabb AI termékeket dob piacra szeptemberben a Huawei

"A MindSpore 2020 első negyedévében válik elérhetővé nyílt forráskóddal. A mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazását, valamint a fejlesztők munkájának egyszerűbbé tételét szeretnénk elérni", hangsúlyozta Xu. Bejelentette továbbá, hogy a szeptemberi sanghaji Huawei Connect 2019 kiállításon újabb úttörő AI termékeket terveznek bemutatni. "A mesterséges intelligencia olyan horderejű technológia, mint a vasút és az elektromosság voltak a 19 században, vagy az autók, a számítógépek és az Internet voltak az előző évszázadban. Úgy gondoljuk, hogy a mesterséges intelligenciát a gazdaság szinte összes szegmensében használni tudjuk majd."