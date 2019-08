Fejlesztés

A Vodafone elindította az országos lefedettségű szenzorok hálózatát

A Vodafone országszerte beindította a keskenysávú (Narrowband-NB) IoT , a szenzorok hálózatát, az új vezeték nélküli technológia nehezen hozzáférhető helyeken is képes összekapcsolni az okoseszközöket - közölte a Vodafone az MTI-vel hétfőn.



A szolgáltatás bevezetése a Vodafone csoport közeljövőben kiépülő, legnagyobb nemzetközi NB-IoT hálózatfejlesztésének része, amely tíz európai országban, köztük Magyarországon valósul meg. A bázisállomások száma augusztus végéig várhatóan kétezer fölé nő - írták. A technológia a meglévő mobilhálózatra épül, így a hagyományos mobilhálózatokkal szemben támasztott szigorú minőségi követelményeknek kell megfelelnie, de annál jóval alacsonyabb eszközköltség mellett. A hálózat korábban lefedetlen - például bázisállomásoktól távoli, változatos domborzatú - területeken, de akár föld alatt és beltéren is jó lefedettséget biztosít.



Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese a közleményben elmondta: az NB-IoT hálózat - vagyis a szenzorok hálózata - kis mennyiségű adatot tud nagy lefedettséggel továbbítani, így cellánként akár 10 ezer eszközt is ki tud szolgálni. Mivel a szenzorok a felhasználó által megadott időközönként ellenőrzik környezetüket, ezért energiával el nem látott területeken, elemmel akár 5 évig is működőképesek. A nagy jelerősség miatt pedig földfelszín alatti tereptárgyakból, garázsokból, közmű aknákból is tudnak jelet biztosítani. A különleges mobilkommunikációs technológián alapuló hálózat másik nagy előnye, hogy költséghatékonyan telepíthető és üzemeltethető - tette hozzá.



Az NB-IoT-val új felhasználási lehetőségek lesznek elérhetőek: okosvárosok, okosépületek, vagy akár okosmérőórák, a szenzorok segítségével nyomon követhető az eszközök, felszerelések, járművek, vagy a szállított áru helyzete és állapota egyaránt.



Az IoT, azaz Internet of Things - a dolgok internete: a világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök kapcsolódása.



A Vodafone Magyarország kiemelt figyelmet fordít az IoT fejlesztésekre, amelyek javítják a városi élet működését és minőségét. Ennek egyik Magyarországon is alkalmazott példája az okosparkolási megoldás. A parkolóhely állapotát figyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely foglalt vagy szabad, erről pedig a szenzorba épített jeladó a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelez a központi szervereknek. A sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül láthatják a közelben szabad parkolóhelyeket a térképen megjelenítve - írták.