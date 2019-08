iPhone-ja miatt sérült meg súlyosan egy fiatal nő: a bőrébe égett a nyaklánca

Szó szerint beleégett egy 19 éves michigani nő nyakába a nyaklánca az iPhone 6s készüléke miatt. A lány nyaka és a töltőn lévő telefon között egy párna volt, amit felgyújtott a túlmelegedő telefon. A nőnek nagy fájdalmai voltak, kórházban látták el.



Az Apple bocsánatot kért a családtól és új telefont küld a nőnek. A cég vizsgálja az ügyet, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a harmadik féltől vásárolt, vagyis utángyártott termékektől túlmelegedhetnek a készülékek, ezért ezeket inkább kerüljék a fogyasztók.

She was wearing a long chain necklace and suddenly felt "a sudden burning sensation and severe pain around her neck." https://t.co/L1SlsnCXeV @AnnalsofEM