Jövőre jön a Facebook kriptopénze, a Libra

Forrás: Facebook

Már korábban is megszellőztették, hogy a Facebook saját kriptopénzzel áll elő a jövőben, ám most hivatalosan is körvonalazták a projekt főbb részleteit. A Libra nevű kriptovalutát 2020-ban indítják útjára a működéséhez szükséges blokklánc-alapú hálózattal. A cég szerint szerint az árfolyama mögött valós érték áll majd - írja a 24.hu.



A fizetés annyira egyszerű lesz, mint "egy üzenet elküldése”. A felhasználók közvetlenül a Facebook appjain belül tudnak majd fizetni, az olyan csevegőkben is, mint a WhatsApp, a tranzakciós költség alacsony lesz.. A jövőben több cég is elfogadja majd fizetőeszközként a Facebook-pénzt, többek közt az Uber és a Visa is. Jövő évtől kezdve a Facebook szolgáltatásokon belül lehet majd vásárolni Librát, amit az úgynevezett Calibra digitális tárcában lehet tárolni.



A Librával azt az 1,7 milliárd felnőttet célozzák meg, akiknek nincs bankszámlájuk, többek közt a fejlődő országok állampolgárait. Bár a pénznem globális, de az azt használó appok és szolgáltatások megfelelnek majd a helyi piac törvényeinek. Egyelőre még csak az Egyesült Államban kaptak zöld utat, és kérdés, hogy mi lesz a helyzet például Indiában, ahol éppen szigorítás előtt áll a kriptovaluta és blokklánc szabályozás.

