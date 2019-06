Internet

Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról

A YouTube szabályainak nagyszabású átalakítása azért vált szükségessé, mert a videomegosztót bírálatok érték, hogy gyűlöletbeszédnek és zaklatásnak biztosít teret.

Törlik a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról - jelentette be szerdán a cég.



A Reuters hírügynökség megjegyezte, hogy a YouTube szabályainak nagyszabású átalakítása azért vált szükségessé, mert a videomegosztót bírálatok érték, hogy gyűlöletbeszédnek és zaklatásnak biztosít teret.



Az új szabályok tiltják az olyan videókat, amelyek "azt sugallják, hogy egy csoport felsőbbrendű, és ezzel igazolja a társadalmi kirekesztést, valamint a hátrányos megkülönböztetést olyan tulajdonságok alapján, mint életkor, nem, faj, kaszt, vallás, szexuális irányultság vagy veterán státusz".



Az Alphabet anyavállalathoz tartozó - Google tulajdonában lévő - YouTube szóvivője közölte azt is, hogy bezárja azoknak a videokészítőknek a felhasználói fiókjait, akik ismételten feszegetik a vállalat gyűlöletbeszédre vonatkozó előírásainak korlátait anélkül, hogy megsértenék a szabályokat.



A YouTube egy blogbejegyzésben elismerte, hogy az új szabályozás akadályozhatja az ilyen videókat kereső kutatókat, akik a szélsőségeket akarják megérteni, hogy "ezzel harcolhassanak ellenük". A szigorított előírások egyben bosszúságot okozhatnak a szólásszabadság hívei számára, akik szerint nem szabadna cenzúrázni a gyűlöletbeszédet.



Jonathan Greenblatt, az antiszemitizmust kutató Rágalmazás Elleni Liga vezetője közölte, hogy ő maga is hozzájárult a YouTube szabályzatának megváltoztatásához.



"Bár ez fontos előrelépés, önmagában azonban elégtelen, és további intézkedésekre lesz szükség a YouTube-nál és más számítástechnikai cégeknél, hogy megfelelő választ adhassunk az internetes gyűlöletkeltés és szélsőségek veszélyére" - hangsúlyozta Greenblatt.