Egy nő lefotózott három ír férfit New Yorkban, egy óra alatt beazonosították őket a Twitteren

Három ír férfi odasétált egy Christina Boniello nevű nőhöz a New York-i Times Square-en és megkérték, fotózza le őket, mivel nekik nincs okostelefonjuk. A nő erre - jogosan - megkérdezte őket, hogy hogyan akarják így megkapni a képeket. A férfiak csak nevettek, és annyit mondtak, hogy "majd úgyis megtalálja hozzánk a kép az utat."



Nagyon hamar igazuk lett. A nő ugyanis édesanyja tanácsára feltöltötte a fotót a Twitterre. Egy skót barát megosztotta, ezután pedig hamar utat talált magának az ír Twitterre is. Egy órával, valamint 5700 megosztással később már be is azonosították a férfiakat, név szerint Sean Tighe-t, Bernie Waldront és John Devanney-t.



Kicsit azért aggasztó belegondolni: ha "játékból" egy óra alatt be tudtak azonosítani embereket, akkor a profiknak vajon mennyi idő kellhet hozzá?

When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones.

"you'll take the picture and we'll find it someday"

so if by some strange turn of events anyone knows these guys, here's their photo pic.twitter.com/ZrPvKXusJ7