A Codecool programozóiskola 3,5 millió euró tőkebefektetésben részesült

A magyar alapítású Codecool programozóiskola 3,5 millió kockázati tőkebefektetésben részesült a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. és a PortfoLion támogatásával, a tőkebevonás az iskola régiós terjeszkedését segíti - jelentette be Vinnai Balázs, a Codecool társalapítója csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Elmondta, hogy a Codecool négy évvel ezelőtt kezdte meg a működését, küldetése, hogy pótolja az informatikai ipar szakemberhiányát, egyedülálló, gyakorlatorientált képzési programján keresztül. Az iskolahálózat Magyarországon és Lengyelországban van jelen, négy campuson jelenleg 500 diák tanul, az idén Romániában is piacra lépnek, és az év végére a tanulók száma várhatóan 800-ra emelkedik.



Boda József a programozóiskola másik társalapítója elmondta, hogy az első 400 diák 2,5 évvel ezelőtt végzett, közülük mindenkinek találtak állást. Idén várhatóan újabb 400 diák fejezi be az intézményben a tanulmányait. A Codecool 100 vállalattal áll kapcsolatban, a náluk tanuló diákok 99 százalékát végzettségük megszerzése után partnerhálózatuknál helyezik el - tette hozzá.



Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára az eseményen elmondta, hogy becslések szerint a magyar gazdaságból 22 000 informatikus hiányzik. A hiányzó IT szakemberek képzésénél pedig nagy szükség van azokra a felnőttképzést folytató intézményekre, amelyek ki tudják egészíteni az állami rendszerű képzéseket, rugalmasak, és alkalmazkodni tudnak a piac új kihívásaihoz.



Nieder Jenő, a PortfoLion vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a cég 2017 tavaszán egyszer már fektetett be 2 millió eurót a Codecoolba, és azért döntöttek az újabb tőkebefektetés mellett, mert támogatni akarták a programozóiskola régiós terjeszkedését.



Galácz Ábel, a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy a tavaly létrejött, 100 millió eurót kezelő alapkezelőnek ez az első befektetése. Hozzáfűzte, hogy kiemelt feladatuknak tartják a piacon található újítók támogatását, mert az innováció növekvő tőkeigényének biztosítása kulcsfontosságú tényező a régió jövőbeni versenyképessége szempontjából.



A helyszínen kiadott közlemény szerint Codecool megtalálható Budapesten, Miskolcon, Krakkóban és Varsóban is.



A programozóiskola dinamikusan növekszik, a 2017-es 1,3 millió euró után a tavalyi bevétele már 3,2 millió euró volt, idén pedig 5 millió euró a cél.