Fejlesztés

Heves megye hat településén adtak át szupergyors internet hálózatot

A Szupergyors internet programra összesen 150 milliárd forintot költ a kormány, ebből mintegy 56 milliárd forint uniós forrás. 2019.02.12 11:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Közel 250 millió forintból újabb hat Heves megyei településen épült ki szélessávú internet hálózat a Szupergyors internet programban (Szip) - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a fejlesztés keddi átadásán, Csányon.



Kara Ákos hangsúlyozta: a Bodonyban, Csányon, Nagyúton, Kompolton, Egerfarmoson és Tarnaleleszen, a Magyar Telekommal és a Key-Telecommal partnerségben megvalósult beruházás összesen 1937 háztartást érint. Ezen belül Csányon 369 háztartásban, összesen 69 millió forint értékben valósult meg hálózatfejlesztés.



Emlékeztetett: a program 2015-ös indulása óta - a 2018 végéig kiépített 500 ezer új végponttal együtt - Magyarországon immár 2,8 millió háztartásban érhető el szélessávú vezetékes internet. A Szip idén januárban indult második szakaszában pedig hétről-hétre újabb beruházások átadása várható - tette hozzá.



A Szupergyors internet programra összesen 150 milliárd forintot költ a kormány, ebből mintegy 56 milliárd forint uniós forrás.



Az államtitkár jelezte: az új internet végpontok a Szip 2.0 program által előnyben részesített optikai hálózati technológiával épültek ki. A program célkitűzése, hogy másodpercenként legalább 100 megabit sávszélességű, lehetőleg gigabit-képes, elsősorban optikai hálózatok épüljenek, amelyek az unió digitális menetrendjében megfogalmazott stratégiai céloknak is megfelelnek.



"A családok és vállalkozások közös érdeke, hogy időtálló, jó minőségű rendszer épüljön, hiszen az interneten elérhető szolgáltatások, tartalmak, valamint az egyidejűleg használt okoseszközök egyre nagyobb száma folyamatosan növeli a hálózatok sebessége iránti elvárást" - fogalmazott Kara Ákos.



Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) az eseményen rámutatott: az internet nem csupán kaput nyit a nagyvilágra, de időt takarít meg, hiszen egyre több ügy intézhető és termék vásárolható meg a világhálón. A tapasztalatok alapján a most átadotthoz hasonló fejlesztéseket követően az érintett térségekben megduplázódik az internethasználók száma, ez pedig jövőképet is jelent a kedvezményezett vidéki települések számára - mondta.



Medve István polgármester (független) kijelentette: Csányon mérföldkő a szupergyors internet hálózat kiépítése, amely kulcsfontosságú a jövő szempontjából és több helyi fejlesztéssel együtt érzékelhetően javítja az életminőséget a községben. Tájékoztatása szerint a beruházásnak köszönhetően Csányon a Szip programban minimálisan elvárt 30 megabit helyett másodpercenként 2 gigabit sávszélesség is elérhetővé vált.