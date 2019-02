Safer Internet Day

Ma van a biztonságos internet napja

Ma, a biztonságos internet napján hatóságok, informatikai cégek, civil szervezetek és gyerekek összefogásával hívják fel a figyelmet a biztonságosabb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira. 2019.02.05 07:08 ma.hu

A szervezők közleménye szerint a biztonságos internet napjának - Safer Internet Day célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Programja akciótervéhez kapcsolódva több mint 100 országban ugyanazon a napon hívják fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra. A szakemberek ugyanakkor tájékoztatni szeretnék a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és döntéshozókat a problémákról és lehetséges kezelésükről.



A program hazai konzorciumvezetője, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szakemberek, döntéshozók, pedagógusok, gyerekek, a sajtó, valamint a téma iránt érdeklődők részvételével figyelemfelkeltő eseményt tart kedden a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika főépületében.



Az internetbiztonsági fórumon a közösségi média, a hírközlés, a kiberbűnözés elleni fellépés, a lelkisegély-vonal és tanácsadás, az etikus hekkerség szakértői osztják meg tapasztalataikat, válaszolnak a résztvevők kérdéseire.



Az idei biztonságosinternet-nap alkalmából videopályázatot is hirdetettek hazai általános és középiskolásoknak kisfilm elkészítésére.



A kezdeményezés idén is a közös felelősségre fókuszál: "mindannyiunk dolga, hogy az internetet (...) jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de különösen a fiatalok számára" - írták a közleményben, hozzátéve: ezért is lett 2019-ben nap szlogenje: "Együtt egy jobb internetért!".