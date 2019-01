Tech

Videón az összehajtható csodamobil, a Royole FlexPai

Novemberig a létezéséről sem tudtak sokan, aztán egy csapásra ismertté vált a világ előtt. 2019.01.13 14:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Royole nevű kínai vállalat a Samsungot és az Huaweit is beelőzve elkészítette a világ első hajlítható kijelzőjű telefonját. Az év egyik meglepetése is ott volt a CES 2019 szakkiállítás nyomkodható, nézegethető eszközei között.



Az Engadget videósai jó alaposan meg is ismerkedtek a flexibilis telefonnal. Véleményük szerint a mobil használata egyáltalán nem rosszabb, bár meg kell szokni. Az összehajtáshoz, szétnyitáshoz láthatóan erőkifejtésre van szükség, de az újságírók szerint ez nem ront az összképen.



A telefon kameráját is kipróbálták, melyet a telefon hajtogatásával lehet szelfi-üzemmódba állítani. Úgy tűnik, egyelőre a kamera a készülék gyenge pontja, az újságírók nem voltak elájulva tőle.



A táblagéppé alakítás viszont szerintük kiváló: az olvasás és a játék is élmény a nagy kijelzőn.



A telefon üzemideje sajnos nem került szóba.



A FlexPai egyelőre csak a kínai piacokra koncentrál. Az első készülékeket decemberben kezdték el kiszállítani a megrendelőknek. A vételárakat nézve valószínűleg nem fognak tömegek tolongani érte: a gyengébb kiszerelésű készülék 1295 dollárnak megfelelő jüannál, vagyis kb. 364 ezer forintnál kezdődik, a jobb/gyorsabb 526 ezer forintért megy. És ezek még csak nettó árak.