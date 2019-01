Internet

Szakértő: túlságosan nagy a digitális lábnyomunk

Sok internetezőnek túlságosan nagy a digitális lábnyoma, nem biztos, hogy mindig mindent fel kell tenni a világhálóra - figyelmeztetett Ormós Zoltán internetes szakjogász az M1 aktuális csatornán szombaton.



Ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad. Részben a megosztások miatt, de még inkább azért, mert egyes szolgáltatók már automatikusan nagy mennyiségben mentenek el internetes tartalmakat. A washingtoni Kongresszusi Könyvtár például minden egyes Twitter-üzenetet lement és eltárol korlenyomat gyanánt a jövő kutatói számára - mondta a szakember.



Sok esetben nem is a legfiatalabb korosztályra jellemző az internet eltúlzott használata, hanem a 40-es, 50-es korosztályra. A tizenévesek hamarabb megtanulják, hogy ha túl sok személyes tartalmat osztanak meg magukról a világhálón, azzal később vissza lehet élni - emelte ki Ormos Zoltán. A túl kevés közzétett tartalom viszont utalhat nagyon visszahúzódó személyiségre, akinél "nem stimmel valami" - jegyezte meg.



A szakember elmondta: ma már van lehetőség időzített posztokra is, amelyek bizonyos idő után maguktól eltűnnek a netről, így jelentősen csökkenthető a visszaélés lehetősége.