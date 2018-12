Tech

Ha a jelszava rajta van ezen a listán, gyorsan változtassa meg

A 100 leggyengébb jelszó listáját a SplashData nevű cég állítja össze minden évben. Az idei lista több mint ötmillió kiszivárgott jelszó alapján készült, szóval nem feltétlenül reprezentatív, de bizonyos trendek kiolvashatók belőle.



Az abszolút "befutó" idén is az 123456 volt, ez a rossz jelszó olyan gyakori, hogy a Microsoft például két éve nem is engedi használni.



Az ilyen egyszerűen megtippelhető jelszavak nagyon megkönnyítik a hackerek dolgát, az elmúlt évben pedig egymást érték a jelszólopások és szivárgások. Mindezek ellenére úgy tűnik, a legtöbben nem nagyon erőltetik meg magukat, ha jó jelszavat kell kitalálni.



Itt az első 25 helyezett:

- 123456

- password

- 123456789

- 12345678

- 12345

- 111111

- 1234567

- sunshine

- qwerty

- iloveyou

- princess

- admin

- welcome

- 666666

- abc123

- football

- 123123

- monkey

- 654321

- !@#$%^&*

- charlie

- aa123456

- donald

- password1

- qwerty123



A teljes listát pedig megnézheti itt.