Itt az idei lista

Egy hét éves gyerek a legtöbbet kereső YouTube-sztár

Idén is összeállította a legtöbbet kereső YouTube-sztárok listáját a Forbes. A listán főként fiatal férfiak szerepelnek, az első helyen azonban egy hét éves gyereket szerepeltető, Ryan ToysReview nevű csatorna végzett.



A csatorna videóin a kissrác játékokat tesztelget. Szereti a legót, a vonatokat és a kocsikat, a véleménye pedig 17 millió követőt érdekel. Ryan idén 22 millió dollárt keresett, saját termékei pedig a Walmartnál is beszerezhetők.



A listán több gamer és egy sminkművész is szerepel.