A világhálóra csatlakozó fogyasztók 95 százaléka vásárol is az interneten

A világhálóra csatlakozó fogyasztók 95 százaléka vásárolt már az interneten, ami 1 százalékpontos növekedés 2017-hez képest - közölte a Nielsen, a fogyasztók vásárlási szokásait feltérképező legújabb globális felmérése alapján.



A piackutató pénteki közleménye szerint az adatokból az is kiderül, hogy globálisan a digitális vásárlók 26 százaléka vett már frissárut is a netről. Ez 15 százalékos növekedés 2016-2018 között; a napi fogyasztási cikkek online forgalma mintegy 70 milliárd dollárt tett hozzá az e-kereskedelemhez az elmúlt két évben.



Magyarországon ez az arány alacsonyabb, százból hét online vásárló rendelt csomagolt élelmiszert, öt frissárut.



Az internetes vásárlásoknál a divat, az utazás és a könyvek őrzik vezető pozíciójukat, 61, 59, illetve 49 százalék vásárolt már ezekből a kategóriákból világszerte. Az e-kereskedelem legdinamikusabban fejlődő szegmensei közé tartozik az éttermi étel-házhozszállítás, amelyről a megkérdezettek egyharmada nyilatkozott úgy, hogy rendelt már.



Magyarországon szintén a divatáru a vezető kategória, ebből 41 százalék vásárolt már online, de a harmadik helyen a szórakoztató elektronikai termékek állnak, 39 százalékkal. A magyarok legkevésbé a bor- és szeszesital-vásárlásra, valamint a virág- és ajándékküldésre kattintanak.



A fogyasztók gyakrabban vásárolnak online csomagolt, illetve friss élelmiszert, ha bizonyos vásárlási opciókat és minőséggaranciát is kínál a kereskedő. A fogyasztók 49 százaléka mondta azt, hogy a kifogásolt minőségű termékre vonatkozó pénzvisszafizetési garancia ösztönzi az e-vásárlást. További 45 százalék nyilatkozott úgy, hogy vonzónak találja a helyettesítő termékek felkínálását, ha a kívánt termék nem elérhető, 44 százalék pedig kimondottan keresi az ingyenes kiszállítási opciót bizonyos összeghatár felett.



A magyarok csaknem fele találja ösztönzőnek az ingyenes kiszállítást és a pénzvisszafizetést.