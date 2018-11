Tech

Új magyar applikációt fejlesztettek az éttermek üres időszakainak kihasználására

A DiningHour célja, hogy csúcsidőszakon kívülre szervezzen vendégeket az éttermeknek, így növelve az asztalok kihasználtságát és egyben csökkentve az ételek árát a felhasználók számára. 2018.11.23 19:16 MTI

Új magyar applikációt fejlesztettek az éttermek csúcsidőszakon kívüli kapacitásainak feltöltésére, az alkalmazásban jelenleg 70 minőségi budapesti étterem ajánlja időpontra foglalható üres asztalait jelentős kedvezménnyel - közölte a DiningHour az MTI-vel pénteken.



A DiningHour célja, hogy csúcsidőszakon kívülre szervezzen vendégeket az éttermeknek, így növelve az asztalok kihasználtságát és egyben csökkentve az ételek árát a felhasználók számára.



Mint írták, míg a szállodák és a légitársaságok világszerte átlagosan 70 százalék feletti kihasználtsággal működnek, az éttermek esetében ez mindössze 35 százalék. A bizonyos idősávokban előforduló sok üres asztal nagyban megnöveli a cégek költségeit, ezért ételeiket is drágábban kell adniuk.



A kifejlesztett, repülőjegyfoglaláshoz hasonló rendszerben gyakorlatilag reggeltől késő estig vannak választható időpontok félórás bontásokban. A vendéglátóhelyek között számos kategória fellelhető a nemzetközi konyhától a magyaros éttermeken, cukrászdákon és vegán éttermeken át egészen a Michelin-csillagos éttermekig - írták.



A fejlesztők arra számítanak, hogy egy éven belül több száz hely közül választhatnak majd a felhasználók, és nem csak Budapesten, hanem idővel Magyarországon és a világ más országaiban is.



A DiningHour ingyenesen letölthető a Google Play áruházból és App Store-ból, de elérhető a weben is.