Fejlett technológia

A Huawei visszautasítja az ellene felhozott amerikai nemzetbiztonsági vádakat

A vádaskodás amerikai termékek számára próbál piacot teremteni a kínai cégek kiszorításával az amerikai és a nyugat-európai piacokról. 2018.11.23 14:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Huawei Technologies az MTI-hez eljuttatott közleményben utasította vissza pénteken az amerikai Wall Street Journalban ellene felhozott vádakat, miszerint mobil távközlési hálózati berendezései nemzetbiztonsági kockázatot jelentenének az Egyesült Államok és szövetségesei számára.



A Huawei közleménye szerint a Wall Street Journal cikke az Egyesült Államok kormányzatának Kína ellen indított kereskedelemi háborúja jegyében született meg, és az amerikai termékek számára próbál piacot teremteni a kínai cégek kiszorításával az amerikai és a nyugat-európai piacokról.



A Wall Street Journal csütörtöki beszámolója szerint Washington a Huawei Technologies kínai mobil távközlési berendezés gyártó vállalat termékeinek a kerülésére igyekszik rávenni szövetségeseit. A meg nem nevezett forrásokra hivatkozó cikk azt állítja, hogy az amerikai hatóságok gyanúja szerint a Huawei termékeit a kínai kormány kémkedésre tudja felhasználni, így nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a befogadó ország számára.



Az Egyesült Államok már megtiltotta állami szervezeteknek és beszállítóiknak a Huawei mobil távközlési hálózati berendezéseinek használatát. Legutóbb Ausztrália zárta ki a kínai céget az ötödik generációs mobil hálózati berendezések szállítói közül.



A WSJ értesülése szerint Washington a Huawei mobil hálózati berendezéseit már széles körben használó szövetségeseit kívánja rávenni a telepített rendszerek által szerinte okozott kiberbiztonsági kockázatok kiküszöbölésére. A lap által idézett "jól értesült" források tájékoztatása szerint Washington pénzügyi támogatást is kilátásba helyezett távközlési hálózati fejlesztések finanszírozásához az amerikai katonai támaszpontoknak otthont adó országok, így többek között Németország, Olaszország és Japán számára.



A Huawei MTI-hez eljuttatott közleménye leszögezi: a megbízhatóság mindig is elsődleges fontosságot jelentett a vállalat számára és számos igazoltan biztonságos terméket és megoldást szállított már világszerte több százmillió fogyasztónak. Ennek köszönhetően a Huawei már a világ 170 országában nyerte el a kormányzatok és a végfelhasználók bizalmát, termékeit és megoldásait a legnagyobb hálózati szolgáltatók mellett a Fortune 500 lista vállalatai is használják. A következő, ötödik generációs mobil távközlési hálózat kiépítését pedig eddig már 22 távközlési szolgáltató bízta a Huaweire.



A közlemény kiemeli, hogy a Huawei teljes egészében az alkalmazottai tulajdonában van, az általa gyártott termékek pedig 70 százalékban külföldi beszállítók komponenseiből készülnek.