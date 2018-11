Csalás

Ha készpénzt vesz fel mostanában egy ATM-nél, kétszer is nézze meg, hova dugja a bankkártyát!

A magyar webshopok évről évre egyre népszerűbbek, a black friday nevű akció program pedig egyre nagyobb szeletét teszi ki ennek a folyamatosan növekvő trendnek: 2016-ban a teljes éves forgalom 5 százaléka, tavaly pedig már 7,4 százaléka realizálódott ezen az egy napon.



A tisztességes kereskedők mellett a csalók is igyekeznek meglovagolni ezt a hullámot – hívta fel a figyelmet Solymos Ákos, a Quadron szakértője. A hamis webáruházak 2017 óta nagyságrendekkel nagyobb mértékben tűntek fel, és mindig az aktuális trendekhez igazodnak: míg nyáron nyaraláshoz és üdüléshez kapcsolódó termékekkel (drónok, kerékpárok, sátrak, kajakok stb.) lepik el az internetet, karácsony közeledtével főleg a játékok, elektronikai cikkek, valamint az okoseszközök a slágerek, és természetesen a black friday is kiemelt időszak számukra, ekkor különböző webshopokon keresztül szinte hihetetlennek tűnő kedvezményekkel kecsegtetnek.

A Quadron közleménye szerint a hamis webshopok termékeiket az eredeti piaci ár töredékéért, irreálisan alacsony áron kínálják. „Az egyik csaló webáruházban nemrég találtunk egy átlagban 140 ezer forintos népszerű építőjáték kastélyt, kb. 21 ezer forintért. Másik jellemző példa egy, a valóságban több mint félmillió forintos fényképezőgép, amely az áruházban szintén 20 ezer forint körül mozog – tehát a webáruház kb. félmillió forint kedvezményt ad, sőt ennyi pénzért még házhoz is szállítják a világ bármely részére. Sajnos vannak, akik ezt el is hiszik” – magyarázta a szakember a hvg.hu-nak.

A Quadron kiberbiztonsági szakembere szerint ezekben a napokban a bankautomatás készpénzfelvétel sem veszélytelen.



Ha gyanúsan olcsó hirdetést lát, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nem hamis webáruházból készül rendelni. Az ilyen oldalak kinézete nagyon egyszerű, a domain nevet pedig általában pár hete vagy hónapja jegyezték be. (A webcímet erre az oldalra beírva ezt ön is leellenőrizheti.) Szintén fontos jel, hogy a regisztrációhoz bármilyen adatot megadhatunk bármilyen mezőben, telefonszámnál például összevissza karaktereket. Ez azért lehet gyanús, mert a valós áruházak törekednek az adattisztaságra, hiszen ha nem jó például a cím, akkor a csomag nem fog odatalálni. Szintén óvatosságra int, ha a webáruház tulajdonosa minden kapcsolati és egyéb adatot elrejt az érdeklődők elől, például nincs megadva házszám és elérhetőség, csupán egy online űrlapon keresztül üzenhetünk.



A hamis webáruházak sajnos elkérik a kártyaadatainkat is – ezt az egyet ellenőrzik, mivel innen jön a „bevétel”, – máshogy nem is lehet fizetni. A kártyáról azonnal levonják a vásárlás összegét, sok esetben pedig a megadott kártyaadatokat el is adják az internetes feketepiacon. Fizetés után a vásárló pedig az örökkévalóságig várhatja a megvett terméket – hívta fel a figyelmet Solymos Ákos.

A pénzfelvétel sem veszélytelen



Kiemelt időszakokban készpénzfelvétel esetén is érdemes óvatosnak lenni. A Quadron szakértője szerint az ATM használata során – főleg forgalmas csomópontokon – minden esetben ellenőrizzük, hogy csalók nem helyeztek-e fel egy plusz „csőrt”, azaz műanyag előtétet a kártyabeadó nyílásra. Mozgassuk meg finoman a csőrt, és nézzünk körbe az ATM felületén, nincs-e rejtett kamerára utaló kis nyílás, vagy egy plusz PIN kód beviteli billentyűzet az eredeti felett, amivel a támadók a kódunkat szeretnék ellopni.



A fentiek mellett sokat segít, ha limitet állítunk be a kártyánkon, valamint üzenetes értesítést kérünk a banki tranzakcióinkról, hogy minden esetben azonnal értesüljünk a sikeres és sikertelen fizetésekről. A kártyánkat se adjuk ki a kezünkből: elég egy fotó a két oldaláról, és csalók máris tudnak fizetni a kártyaadatainkkal az interneten. (Ehhez ugyanis nincs szükség a PIN-kódra.) Szintén hasznos, ha elmentjük a telefonunkba bankunknak azt a számát, amelyen le tudjuk tiltatni a kártyánkat, hogy vészhelyzet esetén azonnal tudjunk intézkedni.