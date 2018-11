Botrány

A Facebook egy távozó vezetője felelősséget vállalt az ellenfeleik utáni nyomozásra adott megbízásért

Elliot Schrage, a Facebook volt kommunikációs vezetője magára vállalta a felelősséget, amiért megrendelést adott a Definers tanácsadó cégnek, hogy kutakodjon a vállalat bírálói, köztük Soros György milliárdos után, azt állítva ugyanakkor, hogy a Definers túllőtt a célon a bírálóik lejáratására tett lépésekkel.



Szerda este posztolt Facebook-bejegyzésében Elliot Schrage elismerte, hogy őt terheli a felelősség a Definers és más cégek felbérelésére vonatkozó döntésekért.



Lépéseire Schrage már kedden magyarázatot adott a Facebook alkalmazottaihoz intézett üzenetében, ennek nyilvánosságra hozásával azonban a vállalat kivárt szerda estig, amikor az amerikaiak figyelme már nyilvánvalóan a hálaadás napi hosszú hétvégére összpontosult.



A Definers és a kaliforniai Menlo Parkban működő technológiai óriás együttműködését a The New York Times (NYT) című lap tárta fel múlt héten közzétett cikkében.



Schrage - aki egy évtizeden át dolgozott a Facebooknál, és idén júniusban jelentette be távozását - bejegyzésében elismerte: a Facebook kérte fel a Definerst, hogy készítsen lejárató anyagot Soros Györgyről, miután a milliárdos egy januári beszédében "a társadalomra leselkedő veszélyek egyikének" nevezte a Facebookot. A Definers segített abban is, hogy reagálni tudjanak a róluk terjesztett "igazságtalan állításokra" - írta a kommunikációs igazgató.

Ezzel együtt Schrage azt hangoztatta, hogy a Definers túlzásba esett a Facebook bírálóinak lejáratását célzó tevékenységében. A társaság kommunikációs csapatára épített rendszer "itt kudarcot vallott, és sajnálom, hogy mindannyiótokra szégyen hoztam" - írta.



Bejegyzésére reagálva, Sheryl Sandberg, a Facebook vezérigazgató-helyettese is bűnbánatot tanúsított, jelezve, hogy az ő felelőssége a Facebook kommunikációs csapatának ellenőrzése. Ugyanakkor azt állította, hogy a NYT leleplező cikkének olvasásakor újdonság volt számára a Definers említése, és meg kellett kérdeznie munkatársait, hogy értesítették-e őt valaha az együttműködésről. Mint kiderült, néhányszor szerepelt a cég neve a neki küldött munkadokumentumokban és levelekben.



A NYT múlt szerdán közölt cikke több új részlettel szolgált arról, hogyan igyekezték a Facebook vezetői megoldani a vállalat egyre szélesedő válságát. A lap értesülése szerint a washingtoni székhelyű Definersszel folytatott együttműködés célja az volt, hogy azt a benyomást keltsék: Soros György áll az egyre erősödő Facebook-ellenes mozgalom hátterében. A Definers egy újságíróknak küldött háttéranyagban utalt arra: fel kellene tárni a Soros családja vagy alapítványai, illetve a Facebookot támadó aktivistacsoportok közötti pénzügyi kapcsolatokat.



Patrick Gaspard, Soros Nyílt Társadalom Alapítványainak vezetője, a megjelentekre reagálva, levélben fordult a Facebook vezetőihez, és kifejezte mély felháborodását a vállalat lépése miatt.