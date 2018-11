Szakértő

Ezek a támadások a leggyakoribbak az interneten

Továbbra is az interneten a leggyakoribbak az adathalász-támadások - mondta Zala Mihály, az EY (régebben Ernst & Young) kibervédelmi szolgáltatások üzletágának vezetője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A vezető szerint nemcsak a magánszemélyek, de a cégeik is azt gondolják, láthatatlan veszélyekkel állnak szemben az interneten, s amíg nem jelentkezik a probléma, addig nem is próbálnak védekezni.



A leggyakoribb problémák közé tartozik, hogy a számítógépes rendszer védelme elavult, nem körültekintően választják meg a jelszavakat, s a munkavállalók nincsenek felkészítve a védekezés elemi szabályaira.



Hozzátette, komoly problémát jelent, hogy a kiberbűnözők a "tápláléklánc" alján található, vagyis a kis vállalatokat célozzák meg előszeretettel.