Újra kapható lesz a kazettás rádió

A Crosley 1992-ben dobta piacra az első lemezjátszóját, és úgy gondolták, hogy itt az ideje egy újabb piaci debütálásnak. Egész pontosan kettő készülék kerül forgalomba - írta a hvg.hu. A felszereltségét tekintve mindkettő ugyanazt adja: egy mono hangszórót, AM/FM rádiót, beépített mikrofont, és egy "egyirányú" kazetta lejátszó egységet, azaz meg kell fordítani a kazettát, ha a B-oldalt is szeretnénk lejátszani.



A CT100-as modell 60 dollárba (kb. 17 ezer forint) kerül, ezért cserébe SD-kártyaolvasót és USB-slotot is kapunk, ha esetleg ezekről szeretnénk zenét lejátszani. A 70 dolláros (kb. 20 ezer forint) CT200-as a magasabb összegért cserébe többek között egy VU-méterrel is rendelkezik, ami sokkal menőbbé teszi az egészet.

