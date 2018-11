Lépés

Svájcba helyezte át víruselemzését a Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat

2017 szeptemberében az Egyesült Államok kormánya nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva megtiltotta minden állami intézménynél a vállalat szoftvereinek használatát. 2018.11.14 09:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Megkezdte működését a svájci Zürichben a Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalat európai ügyfeleinél felfedezett rosszindulatú és gyanús állományokat elemző adatfeldolgozó központja - tájékoztatta kedden közleményben a Kaspersky Lab a ma.hu-t.



A közlemény szerint 2018. november 13-tól a zürichi adatközpont megkezdi az európai felhasználóktól beérkező fenyegetésekkel kapcsolatos adatok feldolgozását és elemzését. A legmagasabb szintű biztonság garantálása érdekében az adatközpont az iparági szabványoknak mindenben megfelelő világszínvonalú berendezésekkel szerelték fel. A Kaspersky Lab ügyfelei által megosztott adatok köre a gyanús, vagy korábban nem ismert rosszindulatú fájlokra és az ezekhez kapcsolódó metaadatokra terjed ki.



Az adatfeldolgozó központtal együtt a Kaspersky Lab megnyitotta Zürichben első Átláthatósági Központját is, amely az arra felhatalmazott szakmai partnerek és felügyeleti intézmények számára biztosít hozzáférést a vállalat termékei forráskódjának, szoftverfrissítéseinek és fenyegetés-észlelési algoritmusainak, valamint egyéb tevékenységeinek áttekintéséhez és értékeléséhez.



A Kaspersky Lab a későbbiekben más régiók ügyfeleitől származó állományok feldolgozását, valamint szoftvertermékeinek az összeállítását is Zürichbe költözteti.



A kiberbiztonsági vállalat lépésének az előzménye, hogy 2017 szeptemberében az Egyesült Államok kormánya nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozva megtiltotta minden állami intézménynél a Kaspersky Lab szoftvereinek a használatát.



A Kaspersky Lab határozottan cáfolta az ellene felhozott vádakat és bíróságon támadta meg az Egyesült Államokban a szoftverének kormányzati használatára kimondott tilalmat.



Az ellene felhozott amerikai, majd később brit vádak semlegesítésére, miszerint az orosz titkosszolgálatoknak módjában áll információszerzésre felhasználni vírusvédő alkalmazásának adatforgalmát, a Kaspersky Lab megkezdte az adatfeldolgozás technikai feltételeinek megteremtését Svájcban.



A Kaspersky Lab az idén márciusban közleményben jelentette be, hogy a működése áttekinthetővé tételére indított globális kezdeményezése (Global Transparency Initiative) keretében a végső fázisába jutott az első Transparency Center létrehozása Európában. A közlemény leszögezte, hogy a mind bonyolultabbá váló kiberfenyegetettség környezetében az egyre fokozódó geopolitikai feszültség közepette jogos bizalmi kérdések merülnek fel a felhasználók körében, amelyekre szándékukban áll kimerítő és megnyugtató választ adni.