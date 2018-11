ÁEEK

Egy év alatt ötszázmillió adat került fel az elektronikus egészségügyi rendszerbe

2018.11.13 04:38 MTI

Több mint ötszázmillió egészségügyi adat - e-recept, betegdokumentum, ellátási információ - került fel az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe (EESZT) az indulás óta eltelt egy évben.



Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta: a rendszer indulása, tavaly november 1-je óta a páciensek több mint 176 millió elektronikus receptet váltottak ki, a napi e-recept-beküldések száma egy átlagos hétköznapon meghaladja a 800 ezret.



Ezen kívül mintegy 92 millió, a betegellátáshoz kapcsolódó dokumentum (például lelet, ambulánslap, zárójelentés) került be az adatbázisba, és csaknem 10 millió alkalommal kérdeztek le kórtörténeti adatot az EESZT-ből a kezelőorvosok, valamint az eProfil esetében 100 ezernél is több alkalommal küldtek be és kérdeztek le információt.



Kiemelték: az EESZT szolgáltatásai révén az orvosok számára több információ áll rendelkezésre a betegről, látják a más kezelőorvosok által előírt gyógykezeléseket, a felírt és azon belül ki a nem váltott gyógyszereket, a beutalókat, a leleteket; mindez jelentősen javítja a betegellátás minőségét és hatékonyságát. A rendszerrel elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok, az orvosok sokkal pontosabb képet kapnak betegükről, ami elősegíti a biztosabb diagnózist és a gyorsabb gyógyulást.



Közölték, az egészségügyi szolgáltatók rendszerhez csatlakozása folyamatos, így az emberek egyre több, az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos adatot követhetnek figyelemmel egyetlen központosított szolgáltatásban.



Jelenleg minden fekvőbeteg-ellátó intézmény és gyógyszertár használja a rendszert, a háziorvosok 87 százaléka, a járóbeteg-ellátó intézmények 85 százaléka veszi igénybe napi szinten ezt a felhő alapú technológiát.



Mint írták, a tervek között szerepel a bevezetés előtti öt évben keletkezett betegadatok feltöltése, a telemedicina-szolgáltatások - vagyis az egészségügyi intézmények közötti digitális képtovábbítás - fejlesztése, továbbá speciális egészségügyi nyilvántartások létrehozása.



Hamarosan a mobilapplikációk fejlesztése és a csatlakozása is lehetővé válik, ezek segítségével például elérhetők lesznek elektronikus receptjeink, betegdokumentumaink és időpontfoglalásaink - áll a közleményben.