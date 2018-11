Térkép

Igen bizarr dolgokat is lehetett látni a Google Street View-n - mutatjuk

Az elmúlt napokban nagyon sokan kerestek rá különböző címekre a Google Maps-en, csak hogy megnézzék a helyszín utcanézetét is, de ilyeneket biztosan nem láttak! 2018.11.11 08:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Google Utcakép (eredeti angol nevén Google Street View) a Google vállalat egyik internetes szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy a Google Térképet, illetve a Google Földet böngészve a felhasználó utcaszinten, majdnem fejmagasságban készült, úgynevezett panorámaképeket tekintsen meg a Google által bejárt településekről és az általuk bejárt közutak közelében fekvő tájakról. Az internet pedig nem felejt.



Zalától Borsodig láthattunk kurvákat, részegeket és zsiványokat is, meg is találták a zalaegerszegi Tó utcai földönvekvőt! Körbenéztünk külföldön is, ahol igen ritka pillanatokat láthattunk szintén, egyébként nemrég fontos szerepe volt ennek, ugyanis a Google térkép segítségével rakták össze, milyen katasztrofális állapotban volt a leomlott genovai híd!

Búvárharc





Ez is valami ilyesmi helyszín lehetett, csak nem búvárokkal





Itt már eldőlt a harc





Itt is





Ez még kétesélyes!





Akárcsak a menekülő szökött rab





Vagy a kényelmesen sétálgató tigris





Ők csak cukik





Vannak még állatos utcajelenetek





Ez kicsit kellemetlen





Ez is inkább vicces





Ez már a bizarr kategória





Aztán vannak fekvő emberek is





Földön fekvő





Föld felett fekvő





Meg egyéb fura képeket is lőtt a Google