Megtalálták a biciklist, aki a Google Street View-n kifeküdt a földön

A zalaegerszegi Tó utca 1. számra az elmúlt napokban nagyon sokan kerestek rá a Google Maps-en, azóta a Blikk beazonosította és megtalálta a magyarázatra szoruló testhelyzetben megörökített férfit.



Fekete Imrét a törzshelyén, a Tó utcához közel lévő Fenyő presszóban találták meg. Kiderült, hogy a Street View-s ismertség előtt a városban is ismert volt, de mint a lap írja, nem áll nagyivó hírében, „az meg kifejezetten ritkán fordul elő vele, hogy poharazás után elessen. Pláne, hogy erről fénykép is készüljön.”



A kék biciklije még mindig megvan, igaz, már egy kosárral van feltuningolva - írta a hvg.hu. „Őszintén szólva nagyon meglepett, hogy ilyen híres lettem, nem tudtam róla, hogy lefényképeztek, arról meg pláne, hogy ez felkerült az internetre. Nem is értem, hogy történhetett!” – csodálkozott rá Fekete Imre az internetre. Elmondta, hogy mindenhová biciklivel jár, de ritkán esik el, a képen megörökített napra viszont jól emlékszik. „Egy buliban voltam, és hát bevallom, kicsit iszogattam. Mondták is a többiek, hogy ne szálljak fel a drótszamárra. Nem hallgattam rájuk, és meg is bántam. Két kanyar után el is estem. Ekkor mehetett el mellettem az autó” – adott magyarázatot a történtekre.



Nem Fekete az egyetlen, akit a Google nem épp szokásos biciklispózban örökített meg. Egy kollégája a Borsod megyei Emődön volt épp rossz időben, rossz helyen, rossz pozícióban.