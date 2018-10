Innováció

Virtuális egészségügyi asszisztenst fejlesztésében vettek részt magyar kutatók

Virtuális egészségügyi asszisztenst fejlesztettek magyar, portugál és svéd kutatók - közölte a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az MTI-vel hétfőn.



A felhőalapú mobil alkalmazás elkészült prototípusa képes az időskorúak vérnyomás-, vércukorszint- és egyensúlytartási adatainak összegyűjtésére, rendszerezésére és kritikus diagnosztikai adatok beérkezése esetén a közvetlen riasztásra is. Az alkalmazáshoz hozzáilleszthető egy személyazonossági adatokat tároló NFC kártya is.



A közlemény szerint az utóbbi évtizedben felgyorsult az európai társadalmak elöregedése, így előtérbe kerülnek azok a fejlesztések, amelyek innovatív informatikai megoldásokat nyújtanak az idősödő lakosság életminőségének megtartása, egészségi állapotuk megóvása érdekében.



A virtuális egészségügyi asszisztens fejlesztésére 2015-ben magyar, portugál és svéd mérnökök egy csaknem 50 fős munkacsoportot hoztak létre. Magyar részről a Bay Zoltán Kutatóközpont 10 fejlesztője vett részt az európai uniós és magyar forrásból támogatott egészségipari innovációban.



A magyar fejlesztő csapat a mobilalkalmazáshoz illeszthető, a felhasználó személyazonosságát digitálisan tároló és beazonosító NFC kártyát, valamint az egyensúlymérési szenzor megalkotását végezte el. Előbbi azért kiemelten fontos, mert a virtuális asszisztens egyszerre akár 20 páciens adatait is kezelheti, például idősek otthonában történő alkalmazás esetén.



Mint írják, az NFC kártya kifejlesztése önmagában is jelentős innováció, hiszen bármely hétköznapi személymérleg - a szenzor beszerelésével - alkalmassá tehető a felhasználó egyensúlytartási képességének, fizikális és mentális állapotának tendenciakövetésére. A személymérlegre lépve a szenzor 30 nap alatt rögzíti a páciens normális egyensúlyi állapotát, és az öntanulási időszakot követően, folyamatosan ellenőrzi annak változását.



A beérkező egészségügyi adatok a családtagok mellett a házi- vagy kezelőorvossal is megoszthatóak, valamint az alkalmazás úgy lett kifejlesztve, hogy a felhasználók akár online virtuális közösségi teret is alkothatnak.



A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap, valamint az Active and Assisted Living (AAL) program támogatásával valósult meg, összértéke meghaladja a 400 millió forintot - olvasható a közleményben.