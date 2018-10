Időzóna

Káosz: leállnak a számítógépek az óraátállítás eltörlése miatt

A téli és nyári időszámítást 1916-ban, először a világon az Osztrák-Magyar Monarchia és a Német Császárság egyszerre vezette be takarékossági célokkal. Százhárom évvel a bevezetés után most úgy tűnik, az uniós döntéshozó testületek eltörölhetik a nyári-téli időszámítás rendszerét. Ha így lesz, a tagországoknak egyenként kell majd határoznia arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítás szerinti időt kívánják majd tovább alkalmazni. A Netlock úgy véli, a változásnak komoly hatásai lehetnek az informatikai rendszerekre, és feladatok elé állítják a szakembereket.

Hogy mi okozhatja a problémát? "A számítógépek jelenleg automatikusan állítják át saját belső órájukat a téli és nyári időszámítás szerint. A gép operációs rendszerében lévő időszámítási táblázatból a szoftver kiolvassa, hogyha például Magyarországot állították be működési helynek, akkor március utolsó vasárnapján kell nyári időszámításra állítani az órát illetve október utolsó vasárnapján télire. Ez az időpont országonként eltérő lehet" - magyarázta a hvg.hu-nak Varga Viktor, a Netlock vezető tervezője.



A szakember szerint mivel a számítógépek órái pontatlanok, ezért a legtöbb gépet internetes időforráshoz - úgynevezett NTP-időforráshoz - szinkronizálnak, amelyek többnyire atomóráktól vagy műholdas rendszerektől kapják az információt. Ezek azonban szintén számítógépekkel és nyári-téli óraátállítási táblázatokkal dolgoznak. "Vagyis összetett problémával nézünk szembe, amire fel kell készülni, és fel kell készíteni az informatikai rendszereket is" - vélte az IT-szakember.



"Azon rendszerek, amelyek nem kapják meg a frissítéseket, nem tudnak majd arról, hogy már nem kell állítani az órán, így idejük eltérhet a már frissítettekétől. Az eltérő időkezelés az egyre inkább digitalizálódó pénzügyi világban, államigazgatásban, közlekedésben, egészségügyben vagy logisztikában is okozhat jelentős problémákat" - figyelmeztet Varga Viktor, aki szerint az időkezeléssel kapcsolatosan minden egyes gépet érdemes ellenőrizni és a rendszereket időben frissíteni.

A megoldás nem teljesen egyértelmű



Természetesnek is vehetnénk, hogy az átállítás kapcsán a számítógépek operációs rendszerét, az NTP-szerverek szoftverét, az atomórák firmware-ét és az egyéb mobil eszközök szoftvereit frissítésekkel automatikusan hozzáigazítják majd a változáshoz. Az automatikus frissítésekkel azonban a Netlock szerint két probléma is lehet:



Egyrészt mivel minden egyes tagállam maga határoz, hogy nyári vagy téli időszámítást választ majd - és nem látható, mikor lesz - illetve: lesz-e - egyetértés a kérdésben, ezért minden tagállami döntéshez alkalmazkodni kell. Másrészt számos rendszer nem frissül automatikusan: a Windows XP-t például még viszonylag széles körben használják, de ahhoz már nem fog automatikus frissítés érkezni. Pedig számos fontos eszköz - például bankjegykiadó automaták jelentős része is - ezzel működik. Ezen rendszereknél mindenképpen szükség lehet manuális beavatkozásra.

Mást mondanak a Facebookon a szakértők Az egyik szakértő szerint nem lesz semmi para, az NTP szerverek mindig a pontos időt adják (GMT+00), nem állítgatják magukat, azt mindig az ezeket lekérdező számítógép korrigálja az időzónának és az esetleges téli/nyári időszámításnak megfelelően. Hiszen nem csak magyarország kérdezi le ezeket a szervereket, hanem a világ összes számítógépe, olyan országokból is, ahol nem március és október végén van óraállítás hanem máskor, vagy olyanok is, ahol egyáltalán nincs.

Mint kiderült, azokkal az eszközökkel lehet gond, amelyek nem rendelkeznek internet-eléréssel és nem szinkronizálnak - ilyenek lehetnek az olyan célhardverek, mint például a beléptetőrendszerek. Viszont ezekkel eddig is gond volt, csak más.