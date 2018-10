Cisco-felmérés

A cégek több mint fele már vesztett el adatokat kibertámadás miatt

A kis- és középvállalatok (kkv) több mint fele már vesztett el adatokat kibertámadás miatt, a támadásoknak pénzügyi következményei is vannak, beleértve az elmaradt bevételeket és az adatvesztés utáni helyreállítás költségeit. 2018.10.21

A Cisco legfrissebb globális kkv-biztonsági felméréséből kiderül az is, hogy a megtámadott középvállalatok 30 százaléka szerint az adatszivárgások költségei 100 ezer dollár alatt maradtak, míg 20 százalékuknál ez az összeg egymillió és 2,5 millió dollár között mozog.



A kutatás szerint a kkv-kat leginkább az alkalmazottakkal szembeni célzott támadások aggasztják, így például az adathalászat, ami 79 százalékukat érinti, a folyamatos fenyegetést jelentő támadásokról a cégek 77 százaléka, a zsarolóvírusok jelentette veszélyről 77 százaléka számolt be.



Ács György, a Cisco regionális hálózatbiztonsági szakértője szerint fontos, hogy legyenek működő biztonsági folyamatok, és olyan technológia, amely segít a vállalkozások működésének biztonságosabbá tételében. Lényegesnek nevezte azt is, hogy a cégek legyenek tisztában a leggyakoribb fenyegetésekkel és a lehetséges ellenlépésekkel.



A legfontosabb fenyegetések és a védekezés leghatékonyabb módjai között a jelentés kiemeli az adathalászatot, és ajánlja, hogy a felhasználók kattintás előtt vizsgálják meg a linket, ha gyanúsnak tűnik, akkor valószínűleg rosszindulatú. Az e-mailen érkező támadások miatt mindig ellenőrizni kell a feladó címét, illetve az átutalási kérelmeket telefonon is meg kell erősíteni. A zsarolóvírus ellen a szoftverek gyakori frissítésével lehet védekezni, egyre több zsarolóvírus támadás érinti a hálózatokat is, ezért korlátozni kell azokat a forrásokat, amelyekhez egy támadó hozzáférhet - ajánlja a jelentés.