Együttműködés

Megállapodást kötött az UniCredit az Alipayjel

hirdetés

Megállapodást kötött az UniCredit Bank Hungary az Alipayjel, így Kína legelterjedtebb mobilfizetési megoldása 2019-től Magyarországon is elérhetővé válik a kínai látogatók számára - közölte az UniCredit pénteken az MTI-vel.



Az Alipay több mint 700 millió aktív felhasználóval az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban használt mobilfizetési megoldás Kínában, a bolti fizetést is lehetővé teszi. Több mint 40 országban és régióban fogadják el. A megállapodásnak köszönhetően az UniCredit bankkártya-elfogadó partnerei Alipay fizetési megoldást is biztosíthatnak kínai vevőik számára.



Magyarországon az UniCredit az első bank, amely megállapodott a kínai szolgáltatóval. Olaszországban az UniCredit kereskedő ügyfelei számára már tavaly óta elérhető az Alipay szolgáltatása. Carlo Vivaldi, az UniCredit CEE Division vezetője közölte, a szolgáltatást további UniCredit-országokban is be szeretnék vezetni Közép- és Kelet-Európában.



A közlemény ismerteti: a közép-európai régióban Magyarországon található a legnagyobb kínai népesség, mintegy húszezer kínai állampolgár él az országban.



A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2017-ben 178 ezer kínai vendég látogatott Budapestre, így Kína szerepel azoknak az országoknak a tízes ranglistáján, amelyekből a legtöbb turista érkezik a magyar fővárosba.



A Magyarországra látogató kínai turisták száma tavaly több mint 34 százalékkal nőtt, elérte a 227 ezret, 2018 első fél évében pedig 140 ezer kínai állampolgár érkezett az országba, ami 11 százalékos növekedés.



A Magyarországot felkereső turisták átlagosan 1400 dollárt (390 ezer forintot) költenek, ami 50 százalékkal meghaladja a kínai turisták átlagos külföldi költését, Kína legnagyobb online utazási irodája, a Ctrip szerint.