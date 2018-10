Dekor

Jövő ősszel piacon lesz a fűtésre alkalmas falfesték

hirdetés

A lakás fűtésére is alkalmas falfestékek forgalmazását jövő ősszel kezdi meg a Poli-Farbe Vegyipari Kft. - mondta Szabó Antal a cég ügyvezetője a termék prototípusát bemutató sajtótájékoztatón kedden Budapesten.



A termék, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével együttműködve fejlesztettek ki, három rétegből áll. A hőszigetelő réteg melletti a fűtő festék, amely az elektromos energiát alakítja át hőenergiává, ezt pedig a dekorréteg fedi, a fehér vagy színes falfesték. A termék alkalmazásához így épületgépészre és festőre is szükség van.



A helyszínen kiadott közlemény szerint a 100 milliós nagyságrendű fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkenhet a lakások ökológiai lábnyoma. További feladat a prototípus formájában létező technológia komplett rendszerré fejlesztése, illetve a műszaki, gépészeti tartalom egyszerűsítése.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Poli-Farbe újítása nem helyettesíti, hanem kiegészíti a hagyományos lakásfűtési eszközöket.



A közlemény szerint ezzel a falfestékkel ellátott 6 négyzetméteres felülettel 60-70 négyzetméteres lakást lehet fűteni, négyzetméterenként 500-550 watt teljesítménnyel.



Magyar Gábor, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék vezetője elmondta, hogy örömmel fogadták a Poli-Farbe felkérését. Azt tudták, hogy lehet olyan felületet készíteni, amely hőt bocsát ki, a termék kialakításában az volt a nehézség, hogyan lehet a felület által kibocsátott hőt szabályozni - mondta.



Nagy Armand, a Poli-Farbe Kft. fejlesztő és technológiai vezetője elmondta, hogy ezt a típusú falfestéket úgy alakították ki, hogy a lakás bármely részébe fel lehet "szerelni". Ugyanakkor megjegyezte, szerinte azokon helyeken lesz igazán hasznos, amelyek fűtése hagyományos eszközökkel nem vagy csak nehezen megoldható, példaként az előszobát említette.



A terméket a jövőben úgy fejlesztik tovább, hogy az megfelelő része legyen az okosotthonoknak, így akár mobil telefonról is vezérelhetővé váljon.



A Poli-Farbe Vegyipari Kft. az MTI érdeklődésére közölte, a cég a 2017-es üzleti évet 11,04 milliárd forint nettó árbevétellel zárta, ami 808 millió forintos növekedés a 2016-os adathoz képest, és 860 millió forinttal több a 2015. évinél. A cég korábbi közlése szerint tavaly a Poli-Farbe 44,555 ezer tonna terméket értékesített, az eladott festék mennyisége az idén az eslő nyolc hónapban - Szabó Antal ismertetése szerint - meghaladta a 34 ezer tonnát.